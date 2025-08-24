Pesar por el fallecimiento de un docente de la UNLP

Conmoción y dolor generó en la comunidad del gremio de docentes de la UNLP, Adulp y en la Facultad de Agronomía el fallecimiento de Daniel Giménez.

“Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero afiliado y profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Daniel Giménez”, expresó el gremio y precisó que “se descompensó durante la asamblea”, donde se debatía por el conflicto salarial. “Fue un pilar fundamental en nuestra Facultad, conocido por su incansable lucha en pos de mejorar las condiciones laborales de los docentes y por su dedicación a la enseñanza”, se indicó desde Agronomía. Fue adjunto en la cátedra de Fisiología Vegetal, director de departamento (Biología) y consejero directivo.