La Ciudad |Tránsito

Desvíos por obras en el casco y las localidades

24 de Agosto de 2025 | 05:28
Por trabajos de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas, se dispondrán cortes y desvíos en la circulación vehicular durante la semana informó la Municipalidad y recomendó “circular con cuidado, tomar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en los sectores intervenidos”.

Los cortes y desvíos podrían modificarse en función del clima y de los avances en cada barrio.

A continuación, el listado de cortes programados y los frentes de obra activos para mañana: obra hidráulica en 490 y 25 (Gonnet); mejorado calle de tierra en 48, 49 y 52 entre 173 y 177 (Lisandro Olmos); obra hidráulica (alcantarilla) en 161 y 37 (Melchor Romero); nuevo asfalto en 426 entre Camino General Belgrano y 28 bis (El Rincón); nueva avenida 60 (segundo tramo) en 60 entre 137 y 143 (Los Hornos), nuevo asfalto y obras hidráulicas en 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa).

El martes, bacheo de hormigón en 44 entre 131 y 167 (Olmos/San Carlos); nuevo asfalto y obras hidráulicas en 610 entre 13 y 22 (Altos de San Lorenzo); mejorado calle de tierra en 620 entre 137 y 155 (La Armonía, Arana); bacheo asfáltico en 27 y 50 (casco urbano), finalización de 514 entre 2 y 7 (Ringuelet), nueva avenida 60 (segundo tramo) en 60 entre 137 y 143 (Los Hornos), nuevo asfalto y obras hidráulicas en 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa).

El miércoles, nuevo asfalto desde 3 hasta 7 y de 470 a 474 bis (Savoia), bacheo de hormigón en avenida 520, ingreso Parque Industrial I Obra hidráulica, puente en 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina); bacheo asfáltico en 98 entre 7 y 13 (Villa Elvira); nueva avenida 60 (segundo tramo) en 60 entre 137 y 143 (Los Hornos); nuevo asfalto y obras hidráulicas en 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa).

 

