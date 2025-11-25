Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Política y Economía

Mayoría de intendentes y funcionarios asumirán en la Legislatura bonaerense, excepto dos clave

La vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense seguirán en sus cargos

Mayoría de intendentes y funcionarios asumirán en la Legislatura bonaerense, excepto dos clave
25 de Noviembre de 2025 | 07:15

Escuchar esta nota

En diciembre, cuando se produzca el próximo recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires se sabrá qué harán varias de las figuras que fueron electas para ocupar una banca en la Legislatura bonaerense mientras ya ejercían o ejercen un cargo ejecutivo. La elección de septiembre dejó un grupo de doce candidatos que lograron un espacio como diputados o senadores, incluyendo a diez intendentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Según trascendió, diez de los doce electos asumirán sus nuevas bancas, provocando un enroque de reemplazos en intendencias clave, mientras que dos de estas candidaturas resultaron ser testimoniales.

La lista de los que no asumirán en la Legislatura incluye al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. A pesar de haber encabezado la lista de senadores provinciales por la Primera Sección Electoral, todo indica que permanecerá en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

La otra candidatura testimonial confirmada es la de la vicegobernadora Verónica Magario, electa diputada provincial por la Tercera Sección Electoral. Magario no asumirá el cargo y su lugar será ocupado por María Silvina Nardini, una dirigente de Ensenada.

El panorama asoma diferente en los municipios, con diez intendentes listos para saltar a la Legislatura. Este cambio obligará a asumir a sus respectivos reemplazantes, generalmente el primer candidato de la lista de concejales.

Allí se espera que Mario Ishii, de José C. Paz, sea reemplazado por Lorena Espina (en lugar de Roberto Caggiano), Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, sea sustituido por Rodrigo Aybar Perlender (actualmente en el ministerio de Economía) Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, por Luis Mariano Martín, quien ya ejerce como interino.

En la Tercera Sección, también asumirán los cargos de diputados provinciales los intendentes Mariano Cascallares, de Almirante Brown, que sería reemplazado por Juan Fabiani, y Mayra Mendoza, de Quilmes, a quien la sustituirá Eva Mieri.

También en esta sección se da la particularidad de Nicolás Del Caño, que fue elegido diputado provincial y, en octubre, diputado nacional. Asumirá este último cargo, dejando su lugar en la Legislatura bonaerense a Christian “Chipi” Castillo.

En la Cuarta Sección, los intendentes que asumen son: Pablo Petrecca, de Junín, y lo reemplazará el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini, y Germán Lago, de Alberti, quien dejará la Comuna en manos de Jorge Gaute, su secretario de Salud.

Por la Quinta Sección, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, asumirá como senador provincial, por lo que la intendencia de Mar del Plata quedará a cargo del concejal de PRO Agustín Neme.

Finalmente, en la Sexta Sección, asumirá como diputado el intendente peronista de Daireaux, Alejandro Acerbo, que será reemplazado por la concejal María Serra.

Un caso singular se dará en Bolívar, donde el recambio generará un "enroque": el intendente Marcos Pisano asumirá como senador, mientras que el ex intendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminará su mandato de senador, asumirá en la intendencia.

Por último, varios intendentes de Fuerza Patria que se postularon como concejales resultaron candidaturas testimoniales y no asumirán. Entre ellos se encuentran: Juan José Mussi (Berazategui) fallecido ayer, Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Zurro (Pehuajó) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

