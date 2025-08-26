Alak recibió a pastores para tratar temas sociales y de contención comunitaria

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó una mesa de trabajo con referentes del Consejo de Pastores de la ciudad y de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Bueno Aires (FECOPEBA) con el objetivo de profundizar la articulación entre el Municipio y las iglesias evangélicas en temas sociales y de contención comunitaria.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas vinculadas a la asistencia de personas con adicciones y la atención de quienes atraviesan la situación de calle, al tiempo que se planteó la necesidad de acompañar a niños, niñas y adolescentes de la ciudad en condiciones de vulnerabilidad.

En ese marco, los pastores asumieron el compromiso de acompañar a estos últimos brindándoles contención, cubriendo sus necesidades básicas y ofreciéndoles un lugar en hogares de familias platenses.

Participaron del cónclave el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; el presidente de los Consejos Pastorales de la Provincia, Pastor Zucarelli; el presidente del Consejo de Pastores de La Plata y Gran La Plata, Walter Calfin; y los pastores Jorge Moyano, Fabián Gomez, Alejandro Kitler, César Fariña y Henry Valdivia.