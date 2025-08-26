Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales |Berisso

Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento

Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
26 de Agosto de 2025 | 03:37
Edición impresa

El 29 de septiembre de 2024, en una vivienda de Berisso, un hombre de 38 años terminó con un dedo fracturado (el meñique de su mano derecha), golpes en la cabeza y un miedo devastador. Todo por el accionar de un grupo de personas, entre ellas una joven, que ahora quedó detenida bajo sospecha de ser coautora del delito de “lesiones graves”.

En la causa interviene la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo de Juan Mennucci, quien requirió la orden de captura para la acusada, la cual concretaron policías de la DDI local en la calle 12 entre 130 y 131 de la vecina ciudad, luego de recibida la orden por parte del juez garante Guillermo Atencio.

Respecto a los móviles del hecho, no hubo precisiones de parte de las autoridades, aunque sí recordaron que a la víctima la tiraron al suelo y le gatillaron un arma en dos oportunidades, sin que se produjeran los disparos.

El arresto de la joven -de 28 años- es el segundo que se produce en el marco de las presentes actuaciones, restando concretar el del último implicado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

Una docente en la mira por presunto maltrato

VIDEO. En Villa Elisa el delito avanza y hay preocupación
La Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Para adolescentes los billetes de papel son cosa del pasado
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Esperan ‘alto acatamiento’ a otro paro universitario
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Deportes
VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”
Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi
Espectáculos
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
El rapero desnudo se declaró inocente
Información General
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla