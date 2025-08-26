Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento

El 29 de septiembre de 2024, en una vivienda de Berisso, un hombre de 38 años terminó con un dedo fracturado (el meñique de su mano derecha), golpes en la cabeza y un miedo devastador. Todo por el accionar de un grupo de personas, entre ellas una joven, que ahora quedó detenida bajo sospecha de ser coautora del delito de “lesiones graves”.

En la causa interviene la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo de Juan Mennucci, quien requirió la orden de captura para la acusada, la cual concretaron policías de la DDI local en la calle 12 entre 130 y 131 de la vecina ciudad, luego de recibida la orden por parte del juez garante Guillermo Atencio.

Respecto a los móviles del hecho, no hubo precisiones de parte de las autoridades, aunque sí recordaron que a la víctima la tiraron al suelo y le gatillaron un arma en dos oportunidades, sin que se produjeran los disparos.

El arresto de la joven -de 28 años- es el segundo que se produce en el marco de las presentes actuaciones, restando concretar el del último implicado.