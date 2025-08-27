Otro fallo a favor de Argentina

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
La República Argentina obtuvo otro fallo a favor en tribunales internacionales, en el marco de la ofensiva de bonistas para que el país pague un resarcimiento por supuestamente haber manipulado las cifras del Indec durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien durante su segundomandato puso al frente del organismo al polémico Guillermo Moreno, y en poco tiempo la mayoría de los datos comenzaron a ser puestos en duda.
Este fallo se suma al revés judicial que recibieron los principales fondos de inversión demandantes por la considerada irregular expropiación de YPF la semana pasada en Irlanda. Lo dictó la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los EEUU, con sede en Nueva York.
