Policiales

Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo

Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
27 de Agosto de 2025 | 11:21

En un importante operativo antidrogas realizado durante la jornada de ayer, oficiales de la Comisaría 9ª de La Plata, junto con grupos de apoyo táctico e Infantería de la Policía Bonaerense, allanaron  domicilios ubicados en la calle 82 entre 18 y 19, donde funcionaban puntos de venta de estupefacientes al menudeo bajo la fachada de pequeños comercios.

La investigación se inició a partir de denuncias vecinales que alertaban sobre la existencia de kioscos y viviendas en la zona utilizados para la venta de drogas, con la presencia de jóvenes que actuaban como “soldaditos” para advertir sobre la llegada de patrulleros. Con pruebas fílmicas y testimoniales, la Fiscalía de Estupefacientes de La Plata, a cargo de Hugo Tesón, dispuso las órdenes de registro que derivaron en el operativo desplegado horas atrás.

Durante los allanamientos, incautaron 484 gramos de cocaína de máxima pureza, fraccionados en 122 envoltorios listos para la venta y un bloque compacto de 405 gramos, además de $433.570 en efectivo, seis teléfonos celulares y elementos de corte utilizados para fraccionar la droga. Como resultado del operativo, también fueron detenidas cinco mujeres.

Cabe destacar que uno de los domicilios allanados ya había sido objeto de un procedimiento en marzo de este año, cuando también se había secuestrado cocaína y dinero en efectivo. Según la investigación, tras esas detenciones, familiares de las implicadas continuaron con la venta de drogas.

Por último, las cuatro mujeres mayores de edad quedaron a disposición de la UFI 18, mientras que la menor fue entregada a sus padres por disposición de la Fiscalía del Joven, a cargo de la fiscal Cladera.

