Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense

Distintos sectores de la vida universitaria de la UNLP -docentes, directivos, nodocentes, estudiantes, gremios y otras organizaciones- y representantes de fuerzas políticas mantuvieron un encuentro para profundizar el compromiso con el sistema público de educación superior y recibió respaldo académico y estudiantil para fortalecer su agenda de gestión local con una de las instituciones más prestigiosas de América Latina.

La actividad se desarrolló en el Auditorio “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” del Colegio Nacional Rafael Hernández y reunió a autoridades académicas, gremios docentes y no docentes, estudiantes agrupaciones.

El encuentro se propuso como un espacio de diálogo abierto en el que se compartieron inquietudes y propuestas sobre la vida universitaria y su vínculo con la ciudad. La iniciativa buscó fortalecer el trabajo conjunto entre el conocimiento que produce la casa de altos estudios y las políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de vida en la capital bonaerense.

Durante la actividad, los candidatos de Fuerza Patria escucharon activamente a los distintos sectores y acompañaron con propuestas el proceso de gestión. En ese marco, se destacó la importancia de articular esfuerzos para planificar una ciudad que reconozca el aporte y las necesidades de la comunidad educativa y científica.

Entre los presentes estuvieron Sergio Resa, primer candidato a concejal, Ariel Archanco y Lucía Iañez, candidatos a diputados, quienes resaltaron la necesidad de unir la experiencia política con el conocimiento académico y científico. Las autoridades subrayaron que la universidad, el Municipio y la Legislatura deben trabajar con una misma agenda para dar respuestas a los problemas actuales.

En ese sentido, Resa reflexionó: “Creemos en la planificación y creemos en la gestión; se pueden construir consensos por una ciudad más justa y equitativa”.

Durante la jornada se abordaron temas como el transporte, la vivienda, la seguridad en la zona del bosque y las condiciones laborales y de cursada, además de la inserción de egresados en el mercado laboral, al tiempo que se destacó la importancia de sostener una articulación permanente entre la casa de estudios y la ciudad.

“En los 120 años de la universidad, no había este nivel de unidad con el Gobierno local”, aseguró el secretario General de la UNLP, Carlos Giordano, y enfatizó: “Ahora tenemos que construir unidad de acción”.

En la misma línea, la decana de la Facultad de Humanidades, Ana Julia Ramírez, resaltó la importancia de “construir colectivamente entre la universidad y el gobierno local una reflexión crítica para enfrentar las nuevas coyunturas y los nuevos problemas”.

Por su parte, el director de CONICET La Plata, Gonzalo Becar, manifestó que “en La Plata hay un sistema científico como pocos, que tiene mucho para ofrecer en la creación de políticas públicas que resuelvan problemas”.

Asimismo, desde la FULP valoraron haber sido recibidos por el Municipio a solo un mes de asumir “después de 8 años de no dar lugar a las demandas estudiantiles”, mientras que de ADULP y ATULP valoraron “la importancia de la articulación y de construir agenda común”.

LOS PRESENTES

La actividad contó con la presencia de decanos como Ana Julia Ramírez (Humanidades), Maqui Piro (Psicología), Mauricio Erben (Ciencias Exactas), Ayelén Sidun (Periodismo) y Juan Basualdo (Ciencias Médicas). También asistieron los vicedecanos José Scelcio (Trabajo Social), Martín Legarralde (Humanidades) y Andrea Mirk (Psicología).

Por parte de la UNLP participaron Andrea Varela (vicepresidenta), Carlos Giordano (secretario general), Aníbal Viguera (secretario académico), Nicolás Rendrorff (secretario de Ciencia y Técnica), Verónica Cruz (secretaria de Derechos Humanos), “Pollo” Palma (secretario de Extensión) y Daniel Tobio (secretario de Producción).

Además, estuvieron presentes los gremios representados por Octavio “Tato Miloni” (ADULP), Mauricio “Chori” Dalessandro (ATULP) y Sol Alconada (FULP), junto al director de CONICET La Plata, Gonzalo Veiga, presidentes de centros de estudiantes y directores de distintos centros e institutos de investigación.