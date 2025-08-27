Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense

Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense
27 de Agosto de 2025 | 12:51

Escuchar esta nota

Distintos sectores de la vida universitaria de la UNLP -docentes, directivos, nodocentes, estudiantes, gremios y otras organizaciones- y representantes de fuerzas políticas mantuvieron un encuentro para profundizar el compromiso con el sistema público de educación superior y recibió respaldo académico y estudiantil para fortalecer su agenda de gestión local con una de las instituciones más prestigiosas de América Latina. 

La actividad se desarrolló en el Auditorio “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” del Colegio Nacional Rafael Hernández y reunió a autoridades académicas, gremios docentes y no docentes, estudiantes  agrupaciones.

El encuentro se propuso como un espacio de diálogo abierto en el que se compartieron inquietudes y propuestas sobre la vida universitaria y su vínculo con la ciudad. La iniciativa buscó fortalecer el trabajo conjunto entre el conocimiento que produce la casa de altos estudios y las políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de vida en la capital bonaerense.

Durante la actividad, los candidatos de Fuerza Patria escucharon activamente a los distintos sectores y acompañaron con propuestas el proceso de gestión. En ese marco, se destacó la importancia de articular esfuerzos para planificar una ciudad que reconozca el aporte y las necesidades de la comunidad educativa y científica.

Entre los presentes estuvieron Sergio Resa, primer candidato a concejal, Ariel Archanco y Lucía Iañez, candidatos a diputados, quienes resaltaron la necesidad de unir la experiencia política con el conocimiento académico y científico. Las autoridades subrayaron que la universidad, el Municipio y la Legislatura deben trabajar con una misma agenda para dar respuestas a los problemas actuales.

En ese sentido, Resa reflexionó: “Creemos en la planificación y creemos en la gestión; se pueden construir consensos por una ciudad más justa y equitativa”.

LE PUEDE INTERESAR

Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles

LE PUEDE INTERESAR

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste

Durante la jornada se abordaron temas como el transporte, la vivienda, la seguridad en la zona del bosque y las condiciones laborales y de cursada, además de la inserción de egresados en el mercado laboral, al tiempo que se destacó la importancia de sostener una articulación permanente entre la casa de estudios y la ciudad.

“En los 120 años de la universidad, no había este nivel de unidad con el Gobierno local”, aseguró el secretario General de la UNLP,  Carlos Giordano, y enfatizó: “Ahora tenemos que construir unidad de acción”.

En la misma línea, la decana de la Facultad de Humanidades, Ana Julia Ramírez, resaltó la importancia de “construir colectivamente entre la universidad y el gobierno local una reflexión crítica para enfrentar las nuevas coyunturas y los nuevos problemas”.

Por su parte, el director de CONICET La Plata, Gonzalo Becar, manifestó que “en La Plata hay un sistema científico como pocos, que tiene mucho para ofrecer en la creación de políticas públicas que resuelvan problemas”.

Asimismo, desde la FULP valoraron haber sido recibidos por el Municipio a solo un mes de asumir “después de 8 años de no dar lugar a las demandas estudiantiles”, mientras que de ADULP y ATULP valoraron “la importancia de la articulación y de construir agenda común”.

LOS PRESENTES

La actividad contó con la presencia de decanos como Ana Julia Ramírez (Humanidades), Maqui Piro (Psicología), Mauricio Erben (Ciencias Exactas), Ayelén Sidun (Periodismo) y Juan Basualdo (Ciencias Médicas). También asistieron los vicedecanos José Scelcio (Trabajo Social), Martín Legarralde (Humanidades) y Andrea Mirk (Psicología).

Por parte de la UNLP participaron Andrea Varela (vicepresidenta), Carlos Giordano (secretario general), Aníbal Viguera (secretario académico), Nicolás Rendrorff (secretario de Ciencia y Técnica), Verónica Cruz (secretaria de Derechos Humanos), “Pollo” Palma (secretario de Extensión) y Daniel Tobio (secretario de Producción). 

Además, estuvieron presentes los gremios representados por Octavio “Tato Miloni” (ADULP), Mauricio “Chori” Dalessandro (ATULP) y Sol Alconada (FULP), junto al director de CONICET La Plata, Gonzalo Veiga, presidentes de centros de estudiantes y directores de distintos centros e institutos de investigación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de La Ciudad

Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste

VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas

Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Deportes
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
Policiales
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"
Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Información General
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla