La izquierda, casi eliminada del Congreso en Bolivia

Tras casi 20 años de hegemonía, el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia obtuvo apenas dos diputados y quedó sin senadores en la Asamblea Legislativa, según los resultados oficiales de los comicios del 17 de agosto presentados ayer por el Tribunal Supremo Electoral.

El centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge “Tuto” Quiroga están habilitados para una histórica segunda vuelta presidencial el 19 de octubre. De un total de 166 asambleístas, el partido de Paz obtuvo 65 y el de Quiroga 51, mientras que la alianza del empresario Samuel Doria Medina se quedó con 32. En tanto, la fuerza Súmate del alcalde de la región de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, consiguió seis legisladores.

“Lo que estamos viendo es un desplazamiento hacia la centroderecha del bloque nacional popular como llamó el MAS a sus bases sociales. Hay un desmembramiento en varios pedazos”, dijo la comunicadora política Verónica Rocha. En las anteriores elecciones de 2020 el MAS había obtenido 96 asambleístas, lo que le permitió controlar dos tercios del Congreso.