El Mundo |UNA PULSEADA SIN TREGUA

Escalada contra la Fed: Trump echó a una directora

El presidente de EE UU, que está enfrentado al titular de la Reserva Federal (banco central) porque exige un drástico recorte en la tasa de interés, no cede en su embate

27 de Agosto de 2025 | 02:06
Edición impresa

La decisión del presidente Donald Trump de despedir a la directiva de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook ha marcado una drástica escalada en sus esfuerzos por controlar el banco central estadounidense, una postura que pone en riesgo la independencia de la institución.

Durante meses, el mandatario estadounidense ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar “demasiado tarde” y calificándolo de “imbécil”.

Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables los tasas de interés mientras monitorean los efectos de los amplios aranceles de Trump sobre los precios.

Al destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta directiva de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.

Tras solicitar su renuncia la semana pasada, Trump publicó una carta el lunes por la noche en la que anunciaba su despido “con efecto inmediato”.

La decisión citaba acusaciones de declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios y afirmaba que “hay suficientes causas para retirarla de su puesto”.

Pero Cook rechazó ayer la insólita propuesta de Trump de destituirla, alegando que no tenía autoridad legal para hacerlo. “No voy a renunciar”, dijo Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, en un comunicado compartido por su abogado, Abbe Lowell.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo”, añadió.

Lowell afirmó: “Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal”.

En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una “causa” justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

La independencia de la Fed respecto a la Casa Blanca “se está erosionando”, afirmó David Wessel, investigador principal de estudios económicos en Brookings.

En el caso Cook, el mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos, para anunciar que Cook sería despedida. La denuncia, según Trump, arrojó “razón suficiente” para creer que Cook pudo haber hecho “declaraciones falsas” en uno o más créditos hipotecarios. Una de las presuntas declaraciones falsas era que Cook había asegurado poseer dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook no ha sido acusada de ningún delito y las presuntas declaraciones falsas ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

En su carta del lunes, Trump dijo: “Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero”.

Wall Street cerró en verde, sin resentirse por la ofensiva contra la Reserva Federal

 

