El Mundo |EL DUEÑO DE TESLA Y X DEMANDÓ A APPLE Y OPENAI POR OBSTACULIZAR LA COMPETENCIA EN EL RUBRO

Musk vs. el monopolio de la inteligencia artificial

27 de Agosto de 2025 | 02:04
Edición impresa

El multimillonario dueño de Tesla, X y SpaceX, Elon Musk, presentó una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI donde alega que el fabricante del iPhone y el creador de ChatGPT se están uniendo para obstaculizar la competencia en inteligencia artificial.

La queja de 61 páginas presentada en un tribunal federal de Texas sigue a una amenaza que Musk hizo hace dos semanas cuando acusó a Apple de favorecer injustamente a OpenAI y ChatGPT en las clasificaciones de la tienda de aplicaciones del iPhone para las principales aplicaciones de IA.

La publicación de Musk insinuó que Apple había manipulado el sistema en contra de competidores de ChatGPT, como el chatbot Grok creado por su propia empresa xAI.

Ahora, está detallando una serie de quejas en la demanda -presentada por xAI y otra de sus entidades corporativas, X Corp.- en un intento de considerar daños monetarios y una orden judicial que prohiba las supuestas tácticas ilegales.

El ataque legal de doble filo entrelaza varias narrativas que se han desarrollado recientemente para reformular una asociación de un año entre Apple y OpenAI como una conspiración encubierta para sofocar la competencia durante un cambio tecnológico que podría resultar tan revolucionario como el lanzamiento del iPhone en 2007.

“Esta es una historia de dos monopolistas uniéndose para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad ha creado: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.

La queja retrata a Apple como una empresa que ve la IA como una “amenaza existencial” para su éxito futuro, lo que la lleva a coludirse con OpenAI en un intento de proteger la franquicia del iPhone que ha sido durante mucho tiempo su mayor fuente de ingresos.

Algunas de las acusaciones contra Apple de intentar proteger el iPhone de las “súper aplicaciones” que lo hacen todo, como la que Musk trata de crear con X, resuenan con una demanda antimonopolio presentada contra Apple el año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

