Musk vs. el monopolio de la inteligencia artificial

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El Centro de Fomento El Centinela busca apoyo para su nuevo piso de hormigón
Cine Club en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El multimillonario dueño de Tesla, X y SpaceX, Elon Musk, presentó una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI donde alega que el fabricante del iPhone y el creador de ChatGPT se están uniendo para obstaculizar la competencia en inteligencia artificial.
La queja de 61 páginas presentada en un tribunal federal de Texas sigue a una amenaza que Musk hizo hace dos semanas cuando acusó a Apple de favorecer injustamente a OpenAI y ChatGPT en las clasificaciones de la tienda de aplicaciones del iPhone para las principales aplicaciones de IA.
La publicación de Musk insinuó que Apple había manipulado el sistema en contra de competidores de ChatGPT, como el chatbot Grok creado por su propia empresa xAI.
Ahora, está detallando una serie de quejas en la demanda -presentada por xAI y otra de sus entidades corporativas, X Corp.- en un intento de considerar daños monetarios y una orden judicial que prohiba las supuestas tácticas ilegales.
El ataque legal de doble filo entrelaza varias narrativas que se han desarrollado recientemente para reformular una asociación de un año entre Apple y OpenAI como una conspiración encubierta para sofocar la competencia durante un cambio tecnológico que podría resultar tan revolucionario como el lanzamiento del iPhone en 2007.
“Esta es una historia de dos monopolistas uniéndose para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad ha creado: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU envía al Caribe otro submarino nuclear
LE PUEDE INTERESAR
Israel “explicó” el letal ataque a un hospital en Gaza
La queja retrata a Apple como una empresa que ve la IA como una “amenaza existencial” para su éxito futuro, lo que la lleva a coludirse con OpenAI en un intento de proteger la franquicia del iPhone que ha sido durante mucho tiempo su mayor fuente de ingresos.
Algunas de las acusaciones contra Apple de intentar proteger el iPhone de las “súper aplicaciones” que lo hacen todo, como la que Musk trata de crear con X, resuenan con una demanda antimonopolio presentada contra Apple el año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí