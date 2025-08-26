Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna a la Justicia por uso indebido de imagen en el documental de Maradona

$10.000.000!!! El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona fueron citadas a una mediación mañana por el documental basado en el juicio por la muerte del célebre futbolista, protagonizado por la jueza Julieta Makintach, en el marco de una causa iniciada por María Carmen de Irigoyen por presuntos “daños y perjuicios por uso indebido de imagen”.
El conflicto está relacionado con “Justicia Divina”, en el cual se habría utilizado la imagen de la denunciante sin autorización. Según el escrito, se reclama una compensación económica por los supuestos perjuicios causados por esa exposición pública y también se encuentra involucrada la productora La Doble S.A., responsable del contenido audiovisual.
La audiencia fue convocada para este miércoles 27 a las 10:30 en las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, oficina 12, donde la parte requirente estará representada por el abogado Diego García Fernández Sáenz, mientras que las demandadas deberán asistir de forma presencial a la audiencia.
Además, se incluyó un listado de cuatro mediadores habilitados en caso de que se solicite un cambio del profesional designado, entre ellos están Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando.
