¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?

Cami Homs suele compartir en sus redes sociales cuestiones de su embarazo. Pero, ahora transitando su cuarto mes de embarazo, Cami Homs sacó a la luz un malestar que la acompaña y que, por estar en su periodo de gestación, no pude combatir.

Así, en sus redes, la influencer viene mostrando cómo crece su panza. También dijo que con su pareja, el jugador del pincha, Principito Sosa, esperan una nena, y que no ven la hora de poder tenerla con ellos para brindarle todo el amor del mundo.

Pero, concretamente, en la molestia que sacó a la luz, confesó: “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, dijo en las redes.

En su caso en particular, no puede tomar algo fuerte, ya que su médico no se lo permite por estar embarazada. Sobre eso, aclaró: “Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”.

De todos modos, más allá de esto, continua con su vida normal. Incluso, se supo que va al gimnasio, donde realiza ejercicios que fueron aprobados por los profesionales que la atienden regularmente.