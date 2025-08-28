Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales

Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata

Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
28 de Agosto de 2025 | 11:56

Escuchar esta nota

Un grave siniestro vial ocurrió en el casco urbano de nuestra Región, cuando un joven de 25 años permanece internado en terapia intensiva luego de protagonizar un violento choque contra un vehículo particular en la avenida 19 y 57 de La Plata.

El hecho ocurrió ayer miércoles por la tarde, cuando por causas que aún se investigan, un vehículo marca Peugeot modelo 308 gris (patente MYK339) conducido por un hombre de 79 años, fue impactado por una motocicleta Zanella 150 negra (dominio A204LGL) en la que circulaba el motociclista de 25 años.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor resultó con lesiones graves, fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó inconsciente.

Según el parte médico posterior, el joven presenta fracturas faciales y de clavícula, además de contusión cerebral y pulmonar, motivo por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente para colocar un drenaje en el pulmón izquierdo. Actualmente se encuentra consciente, estable y bajo observación en terapia intensiva.

En el lugar trabajaron oficiales del Comando de Patrullas, de Policía Científica y de la comisaría Quinta, que incautaron ambos vehículos involucrados.

Por último, la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Últimas noticias de Policiales

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad

Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos

Operativo, allanamiento y cinco detenidos en la Megatoma de Los Hornos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Espectáculos
¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
La Ciudad
El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce
Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Deportes
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
Información General
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla