Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata

Un grave siniestro vial ocurrió en el casco urbano de nuestra Región, cuando un joven de 25 años permanece internado en terapia intensiva luego de protagonizar un violento choque contra un vehículo particular en la avenida 19 y 57 de La Plata.

El hecho ocurrió ayer miércoles por la tarde, cuando por causas que aún se investigan, un vehículo marca Peugeot modelo 308 gris (patente MYK339) conducido por un hombre de 79 años, fue impactado por una motocicleta Zanella 150 negra (dominio A204LGL) en la que circulaba el motociclista de 25 años.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor resultó con lesiones graves, fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó inconsciente.

Según el parte médico posterior, el joven presenta fracturas faciales y de clavícula, además de contusión cerebral y pulmonar, motivo por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente para colocar un drenaje en el pulmón izquierdo. Actualmente se encuentra consciente, estable y bajo observación en terapia intensiva.

En el lugar trabajaron oficiales del Comando de Patrullas, de Policía Científica y de la comisaría Quinta, que incautaron ambos vehículos involucrados.

Por último, la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata.