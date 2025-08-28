Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Espectáculos |Un ícono del cine de acción

Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis

Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
28 de Agosto de 2025 | 11:12

Escuchar esta nota

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, abrió su corazón. Ahora, contó cómo se encuentra el actor, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

Sus palabras dejaron ver la emoción que atraviesa a la familia del protagonista de Duro de matar.

Así, Emma reveló que ella y sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, pueden disfrutar de “momentos” en los que Bruce, de 70 años, muestra su carismática personalidad. 

 “Es su risa, tiene una risa tan sincera. Y a veces le veo ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto”, contó la exmodelo, al tiempo que agregó: “Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van”.

Recordemos que, la familia Willis había dado el primer aviso de los problemas de salud en marzo de 2022, cuando anunciaron que Bruce padecía afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la comunicación, y que por ese motivo se retiraba de la actuación.

Pero, al año siguiente, confirmaron un diagnóstico más preciso: demencia frontotemporal, una condición que altera la personalidad y puede provocar cambios en el comportamiento. Para Bruce, el síntoma principal sigue siendo la pérdida del lenguaje, según explicó Emma, quien además escribió un libro sobre la experiencia familiar llamado "El viaje inesperado".

Allí, recordó que notó señales antes del diagnóstico: “Bruce siempre fue una persona muy conversadora y muy comprometida. Y, de pronto, se comportaba como alguien mucho más tranquilo”. Con el paso de los meses, los problemas de comunicación se volvieron más complejos. “El lenguaje va y viene... Y ya hemos aprendido a adaptarnos. Con el tiempo, hemos logrado una forma de comunicarnos con él, que es solo una manera diferente”, explicó.

Pata terminar, Emma reveló también la primera reacción cuando todo comenzó: “Sentí pánico al no comprender del todo lo que le estaba pasando a Bruce, y al escuchar un diagnóstico que no podía pronunciar. Solo recuerdo haberlo oído y no haber escuchado nada más. Era como si estuviera en caída libre”, cerró la ex modelo. 

 

