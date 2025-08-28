Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
A un año y medio de relación, se especula con la posibilidad de que Lali Espósito esté a un paso de darle el sí a Pedro Rosemblat.
Ahora, hay una imagen que alimenta la versión. Sin dudas, Lali Espósito está viviendo un gran momento. Su carrera como cantante está consolidada y además, en lo personal, la historia de amor con Pedro Rosemblat está muy elevada.
Allí, Lali se convirtió en tendencia en las últimas horas, ya que se empezó a especular con la idea del casamiento. Todo comenzó con un posteo que apareció en la cuenta de Instagram de Iara Alta Costura. Allí, su dueño, Mario Vidal compartió una foto con la cantante: "No puedo contar nada pero @lali pasó por el Atelier", reveló.
Si bien es cierto que este Atelier trabaja mucho con ese tipo de vestidos, también hace diseños de alta costura.
Esto hace probable que Lali haya recurrido a ellos para hacerse el atuendo de alguna entrega de premios o quizás, para alguno de los shows que tiene previstos dar en Vélez.
Pero, hace unos días, mucho antes de que apareciera esta foto, Lali fue al teatro para ver la obra de Moria Casán y allí le preguntaron si tenía ganas de formalizar su relación con Pedro Rosemblat.
Con la simpatía que la caracteriza, retrucó: "¡Pero por favor! Qué básicos estamos... no, no hablamos de casamiento nosotros", al tiempo de señalar que hace más de un año que están viviendo juntos.
