Escándalo de los audios: Javier Milei habló de "opereta" y "artilugio de la casta"

El presidente Javier Milei habló de "opereta", "artilugio de la casta" y "nueva mentira" a las grabaciones atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en las que menciona la existencia de un supuesto entramado de corrupción que salpica a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se celebra en el Hotel Alvear, el mandatario planteó: “Como todos saben ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros”.

“Esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, sostuvo.

En su presentación, el mandatario aprovechó para bromear luego de que uno de los vecinos de Lomas le arrojara un elemento que supo eludir: “Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos”.

“Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, remarcó, y agregó: “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”.

Asimismo, tras la filtración de los audios en los que se escucha al exfuncionario confesar que hubo pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su asesor Eduardo “Lule” Menem, el libertario lo atribuyó a una “opereta” correspondiente a “otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”. “Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, sentenció, a horas de haber revelado que el Poder Ejecutivo denunciaría a Spagnuolo.

Por su parte, el mandatario remarcó: “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un Gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”.

“Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobarde. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan sólo me puse en el camino”, subrayó.

A días de los comicios bonaerenses, Milei vaticinó: “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’”.