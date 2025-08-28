Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Deportes

Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo

Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
28 de Agosto de 2025 | 11:51

Escuchar esta nota

La Fórmula 1, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto, volverá este fin de semana luego de casi un mes con el Gran Premio de Países Bajos y la actividad comenzará este viernes por la mañana, con las prácticas libres 1 y 2.

Luego de 14 fechas disputadas, el líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien ya sumó 284 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar ya que su compañero de equipo, el británico Lando Norris, ganó tres de las últimas carreras y se encuentra a solo nueve puntos.

Franco Colapinto, por su parte, intentará mejorar lo hecho en los ocho Grandes Premios que lleva disputados en el 2025, donde solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.

Además, sus últimas actuaciones fueron una verdadera pesadilla, ya que en Gran Bretaña no pudo largar por problemas en su monoplaza, en Bélgica terminó 19° y en Hungría 18°.

La actividad en el GP de Países Bajos, que se corre en el circuito de Zandvoort, comenzará este viernes a las 7:30 de la mañana (hora de Argentina), cuando se lleve a cabo la práctica libre 1.

Solo unas horas después, a las 11, será la segunda sesión de entrenamientos que se extenderá hasta las 12 del mediodía.

LE PUEDE INTERESAR

Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero

LE PUEDE INTERESAR

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Los pilotos volverán a girar recién el sábado, día en el que tendrán la última sesión de entrenamientos a las 6:30 de la mañana, mientras que a las 11 será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Países Bajos será este domingo a las 10 de la mañana.

El GP de Países Bajos podría contar con un condimento extra, ya que las probabilidades de lluvia son del 50% casi todos los días en los que habrá actividad.

Este Gran Premio se corre en el circuito de Zandvoort, que volvió a la categoría reina del automovilismo en el 2021 y que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.

Entre 2021 y 2023, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen, mientras que el año pasado Norris cortó con su hegemonía.

Los horarios del GP de Países Bajos y televisación

Viernes 29/8:

Práctica libre 1 a las 7:30
Práctica libre 2 a las 11
Sábado 30/8:

Práctica libre 3 a las 6:30
Clasificación a las 11
Domingo 31/8:

Carrera a las 10

La transmisión para Latinoamérica estará a cargo de Disney+ y Fox Sports, mientras que la plataforma F1TV permitirá seguir todos los detalles de la actividad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Últimas noticias de Deportes

Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador

Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Hurtado trabaja a la par e iría al banco
Policiales
Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
Operativo, allanamiento y cinco detenidos en la Megatoma de Los Hornos
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
La Ciudad
El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce
Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Espectáculos
¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Política y Economía
El escándalo de la Andis y el ataque a la caravana de Milei se meten en el Concejo platense
El ministro de Seguridad bonaerense habló del ataque a Milei: "No lo cuidaron"
Bullrich habló de los detenidos y vinculó al intendente de Lomas de Zamora con el ataque contra Milei
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Reapareció el Gordo Dan: silencio por las sospechas de coimas y repudio al ataque contra Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla