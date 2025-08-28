Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía

El escándalo de la Andis y el ataque a la caravana de Milei se meten en el temario del Concejo de La Plata

El deliberativo sesiona esta mañana, atravesado por polémicas de temas nacionales, en el último cónclave antes de las legislativas del domingo 7

El escándalo de la Andis y el ataque a la caravana de Milei se meten en el temario del Concejo de La Plata
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

28 de Agosto de 2025 | 12:12

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante local sesiona desde esta mañana, con una agenda en la que se destaca la polémica por temas nacionales, más que asuntos vinculados a la Ciudad. 

El peronismo impulsa la votación de un repudio por los audios que involucran al titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, envuelto en acusaciones por presuntas coimas.

En tanto, La Libertad Avanza pidió incorporar a último momento un proyecto de repudio por el ataque a la caravana del presidente, Javier Milei, ayer en Lomas de Zamora.

En vísperas de las elecciones legislativas del domingo 7, los ediles no tienen prevista la votación de ningún proyecto de relevancia local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El ministro de Seguridad bonaerense habló del ataque a Milei: "No lo cuidaron"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Últimas noticias de Política y Economía

El ministro de Seguridad bonaerense habló del ataque a Milei: "No lo cuidaron"

Bullrich habló de los detenidos y vinculó al intendente de Lomas de Zamora con el ataque contra Milei

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo

Reapareció el Gordo Dan: silencio por las sospechas de coimas y repudio al ataque contra Milei
Deportes
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
Espectáculos
¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Policiales
Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
Operativo, allanamiento y cinco detenidos en la Megatoma de Los Hornos
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Información General
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla