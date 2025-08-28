El escándalo de la Andis y el ataque a la caravana de Milei se meten en el temario del Concejo de La Plata

El Concejo Deliberante local sesiona desde esta mañana, con una agenda en la que se destaca la polémica por temas nacionales, más que asuntos vinculados a la Ciudad.

El peronismo impulsa la votación de un repudio por los audios que involucran al titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, envuelto en acusaciones por presuntas coimas.

En tanto, La Libertad Avanza pidió incorporar a último momento un proyecto de repudio por el ataque a la caravana del presidente, Javier Milei, ayer en Lomas de Zamora.

En vísperas de las elecciones legislativas del domingo 7, los ediles no tienen prevista la votación de ningún proyecto de relevancia local.