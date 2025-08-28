Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo |CRISIS EN MEDIO ORIENTE

El laberinto de Gaza: una guerra difícil de terminar

El conflicto entre Israel y Hamás parece volverse cada vez más sangrientio, casi dos años después del ataque del grupo terrorista islámico a suelo israelí. Algunas claves

El laberinto de Gaza: una guerra difícil de terminar

Desplazados palestinos en las instalaciones dañadas de una escuela utilizada como refugio en Ciudad de Gaza / AP

28 de Agosto de 2025 | 02:28
Edición impresa

Israel está a punto de lanzar otra gran ofensiva, esta vez en la Ciudad de Gaza, golpeada por la hambruna.

La comunidad internacional, junto con casi todos los palestinos y muchos israelíes, desea el fin de la guerra desde hace mucho tiempo, y un alto al fuego parecía posible incluso el mes pasado.

Entonces, ¿por qué que el conflicto se encamina a volverse aún más sangriento, casi dos años después del ataque del grupo terrorista islámico Hamás del 7 de octubre de 2023?

Los críticos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo acusan de prolongar la guerra por motivos políticos. El líder israelí culpa a Hamás, que aún mantiene a unos 20 rehenes vivos, y dice que los juicios sobre la conducta de Israel durante la guerra solo logran volver cada vez más intransigente a la organización extremista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifiesta que quiere que la guerra termine y que los rehenes regresen a casa. Pero su enviado, Steve Witkoff, abandonó las conversaciones para una tregua el mes pasado tras culpar a Hamás, y el presidente no ha ejercido presión pública sobre Israel para que cambie de rumbo desde que puso fin a un alto al fuego en marzo que él ayudó a negociar. No se sabe si Estados Unidos sigue una estrategia diferente tras bambalinas.

Hamás dijo la semana pasada que aceptó una propuesta de tregua que los mediadores describieron como casi idéntica a la que Israel había aprobado. Estados Unidos e Israel aún no han respondido públicamente. No está claro si los aliados, que indicaron recientemente que buscan un acuerdo integral, trabajan en algo entre bastidores.

LE PUEDE INTERESAR

El Papa exige el fin del “castigo colectivo” y del desplazamiento forzoso de palestinos

LE PUEDE INTERESAR

Para no depender de China, EE UU invierte en “tierras raras” propias

Este es un vistazo más detallado de por qué la guerra continúa sin un final a la vista.

Los israelíes han organizado protestas masivas para exigir un alto al fuego que repatrie a los rehenes. Exponen que la guerra continúa porque Netanyahu intenta mantenerse en el poder. La coalición gobernante del primer ministro depende de partidos de extrema derecha que desean continuar la guerra hasta que Hamás sea aniquilado, organizar la reubicación masiva de los palestinos de la franja de Gaza a otros países y reconstruir los asentamientos judíos que Israel desmanteló en 2005.

Han amenazado con retirarse si Netanyahu pone fin a la guerra antes de lograr una victoria total. Los partidos de la oposición dicen que intervendrán y preservarán su gobierno si llega a un acuerdo sobre los rehenes, pero eso de todos modos dejaría al político israelí gravemente debilitado de cara a las elecciones del próximo año. Perder el cargo dejaría al primer ministro mucho más vulnerable ante las acusaciones de corrupción, presentadas desde hace mucho tiempo, e investigaciones públicas sobre los fracasos en torno al atentado del 7 de octubre de 2023. Netanyahu niega todos esos motivos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de El Mundo

El Papa exige el fin del “castigo colectivo” y del desplazamiento forzoso de palestinos

Para no depender de China, EE UU invierte en “tierras raras” propias

Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU

España: a puro tomatazo en una festiva tradición
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla