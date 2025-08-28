Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo |INICIATIVA PARA ROMPER EL CASI MONOPOLIO DE BEIJING SOBRE INSUMOS FUNDAMENTALES

Para no depender de China, EE UU invierte en “tierras raras” propias

Trump busca fortalecer la industria nacional de minerales críticos usados en piezas de smartphones, autos eléctricos y aviones

Para no depender de China, EE UU invierte en “tierras raras” propias

Vista de la planta de magnéticos de tierras raras de la firma Noveon Magnetics en San Marcos, Texas / AP

28 de Agosto de 2025 | 02:26
Edición impresa

La producción en Estados Unidos de componentes cruciales para vehículos eléctricos, smartphones y aviones de combate parece encaminada a expandirse rápidamente en los próximos años, conforme el gobierno de Trump intensifica los esfuerzos para fortalecer la industria de minerales críticos en Estados Unidos y romper el control de China sobre la cadena de suministro global. El gobierno federal está inyectando cientos de millones de dólares en empresas estadounidenses, ha alcanzado un acuerdo con una firma para establecer un precio mínimo para algunos minerales críticos producidos en Estados Unidos y ha lanzado una investigación sobre suministros fabricados en el extranjero. “Este es el momento del Proyecto Manhattan para las tierras raras”, afirmó Joshua Ballard, director general de USA Rare Earth, que planea comenzar el próximo año a fabricar los magnéticos de tierras raras que se utilizan en muchos productos.

La Casa Blanca ha convertido en una prioridad revivir la industria nacional de minerales críticos, algo que ha ganado urgencia después de que Beijing utilizara su casi monopolio sobre los productos para forzar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones durante una guerra comercial.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que China “inteligentemente fue y de alguna manera tomó un monopolio de los imanes del mundo”, pero expresó confianza en asegurar los suministros porque Estados Unidos tiene “cartas mucho más grandes y mejores”. “Vamos a tener muchos imanes en un período de tiempo bastante corto. De hecho, tendremos tantos que no sabremos qué hacer con ellos”, comentó mientras recibía al presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Expertos de la industria, analistas y legisladores han advertido durante años que la dependencia de Estados Unidos de China para minerales críticos -una lista de 50 minerales que incluye 17 elementos de tierras raras muy buscados- es una vulnerabilidad nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de El Mundo

El laberinto de Gaza: una guerra difícil de terminar

El Papa exige el fin del “castigo colectivo” y del desplazamiento forzoso de palestinos

Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU

España: a puro tomatazo en una festiva tradición
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla