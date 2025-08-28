Para no depender de China, EE UU invierte en “tierras raras” propias

La producción en Estados Unidos de componentes cruciales para vehículos eléctricos, smartphones y aviones de combate parece encaminada a expandirse rápidamente en los próximos años, conforme el gobierno de Trump intensifica los esfuerzos para fortalecer la industria de minerales críticos en Estados Unidos y romper el control de China sobre la cadena de suministro global. El gobierno federal está inyectando cientos de millones de dólares en empresas estadounidenses, ha alcanzado un acuerdo con una firma para establecer un precio mínimo para algunos minerales críticos producidos en Estados Unidos y ha lanzado una investigación sobre suministros fabricados en el extranjero. “Este es el momento del Proyecto Manhattan para las tierras raras”, afirmó Joshua Ballard, director general de USA Rare Earth, que planea comenzar el próximo año a fabricar los magnéticos de tierras raras que se utilizan en muchos productos.

La Casa Blanca ha convertido en una prioridad revivir la industria nacional de minerales críticos, algo que ha ganado urgencia después de que Beijing utilizara su casi monopolio sobre los productos para forzar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones durante una guerra comercial.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que China “inteligentemente fue y de alguna manera tomó un monopolio de los imanes del mundo”, pero expresó confianza en asegurar los suministros porque Estados Unidos tiene “cartas mucho más grandes y mejores”. “Vamos a tener muchos imanes en un período de tiempo bastante corto. De hecho, tendremos tantos que no sabremos qué hacer con ellos”, comentó mientras recibía al presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Expertos de la industria, analistas y legisladores han advertido durante años que la dependencia de Estados Unidos de China para minerales críticos -una lista de 50 minerales que incluye 17 elementos de tierras raras muy buscados- es una vulnerabilidad nacional.