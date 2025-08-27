Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
El clima político se tensó aún más tras los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue blanco de pedradas e insultos en medio de una actividad de campaña. Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, aseguran haber identificado a algunos de los responsables y analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Según fuentes de la cartera, entre los implicados se encontraban barras de clubes del conurbano, concejales y funcionarios del municipio que encabeza el intendente Federico Otermín. “Estaba el secretario de Seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir, el secretario de inseguridad”, disparó Bullrich en declaraciones a LN+, en referencia a Jorge Bonino. Y agregó: “Estaba el concejal Claudio Morell, concejal del intendente Otermín. Él dice que fue a ver qué pasaba. El secretario de Gobierno, Matías Gasparrini…”.
La ministra también aseguró que entre los detenidos había barras vinculados a la hinchada de Temperley que trabajan en el municipio, así como un miembro de Arsenal que tiene prohibido el ingreso a los estadios por antecedentes violentos. A esa lista sumó la participación de “grupos de izquierda” y señaló la detención de un militante de la agrupación H.I.J.O.S.
En su cuenta de X, Bullrich habló de un “ataque organizado” por parte del kirchnerismo y acusó a sus dirigentes de “sembrar violencia y caos” para recuperar poder. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, publicó.
La funcionaria destacó la reacción de la Policía bonaerense, que según dijo actuó con rapidez al colocarse como “barrera de protección” frente a los disturbios. “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”, señaló. Algunas imágenes transmitidas por LN+ mostraron a manifestantes levantando piedras y escombros de un volquete para arrojarlos contra la caravana oficial.
El episodio ocurrió en plena campaña electoral, a menos de dos semanas de las elecciones del 7 de septiembre, y en un momento complejo para el Gobierno nacional, que enfrenta el escándalo desatado por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se habla de supuestas coimas en el organismo. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”, había dicho Milei poco antes de los disturbios, en un mensaje desde la caja de la camioneta en la que viajaba junto a José Luis Espert, su hermana Karina y el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó el mandatario.
