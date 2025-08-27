Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a ubicarse en el centro de la escena política al lanzar duras acusaciones contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien definió como “el personaje más oscuro” del Gobierno. En una entrevista concedida a Joaquín Morales Solá en el programa +Periodismo (LN+), la exdiputada vinculó directamente a la hermana del Presidente con presuntos manejos irregulares de fondos y aseguró que, de comprobarse esos hechos, sería imposible que Javier Milei no estuviera al tanto.
“Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier”, sostuvo Carrió en una de sus frases más contundentes. La dirigente aseguró que la funcionaria actúa como “cajera” en distintos negocios que rodean al oficialismo, entre ellos el vinculado a la criptomoneda $LIBRA y al sistema de salud, donde dijo que existe “una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país”.
La exdiputada nacional no se limitó a cuestionar a la hermana del mandatario, sino que también hizo hincapié en lo que describió como una “cuestión perversa” en la manera en la que el Presidente ejerce el poder. “Ha visto mucha pornografía infantil”, lanzó sin filtros, al tiempo que ridiculizó la idea de recomponer las instituciones con “gatos” y calificó a José Luis Espert como un “insultante serial”.
[POLÍTICA] "Ha visto mucha pornografía infantil": Carrió disparó munición gruesa contra la "cuestión perversa" de Milei, insistió en que las instituciones "no se recrean con gatos" y cruzó al "insultante serial" de Espert.— ElCanciller.com (@elcancillercom) August 28, 2025
📹 @lanacionmas https://t.co/sbrNQr1sI3 pic.twitter.com/RoTEqMsHEN
En su análisis, Carrió comparó el actual funcionamiento del gobierno de La Libertad Avanza con los años ‘90 y trazó un paralelismo con la administración de Carlos Menem. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista. Se trata de dos formas del peronismo. Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Estamos enredados en dos formas antirrepublicanas”, afirmó.
Pero las críticas no se agotaron allí. La exdiputada también apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había participado de la sesión informativa en la Cámara de Diputados. “Nadie debe dudar de que Francos forma parte de un sector del peronismo. Fue funcionario y casi controlador de lo que fue Daniel Scioli en el poder. Es una figura clave en medio de este desastre. Es un cínico del poder, tiene el poder de defender lo indefendible. Sofista de la vieja democracia griega”, sentenció.
