“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, afirmó que el desafío electoral del PJ “es derrotar al oficialismo”, dijo que el Gobierno nacional “ha hecho mucho daño” y en ese contexto convocó a participar de las elecciones “para frenar a Milei y evitar que arrase con el Estado”.

En el marco de una serie de actividades que encabezó en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak que incluyeron una visita a la Universidad y una charla con jóvenes, Taiana visitó EL DIA. El ex canciller, principal figura de la lista peronista que competirá en las elecciones de octubre, se mostró confiado en el triunfo de Fuerza Patria tanto en esos comicios como en los bonaerenses que se realizarán el 7 de septiembre. A continuación, los aspectos centrales de la entrevista.

¿Cuál es el desafío que supone haber aceptado ser candidato?

El desafío es derrotar oficialismo porque el Gobierno ha hecho mucho daño. Además, se está burlando de las instituciones, sobre todo del Parlamento, al cual le ha dicho de todo, le ha sacado el Presupuesto, le sacó competencias con los DNU. El Gobierno espera un gran triunfo en las elecciones de octubre para poner, como dijeron, el último clavo en el cajón y para avanzar y hacer tierra arrasada con el Estado. Porque hay que recordar que el Presidente se definió como un topo que venía a destruir el Estado. El único inconveniente es que el señor es el jefe del Estado. Entonces, a mí me parece que hay que pararlo y la forma de pararlo es que haya una votación donde se diga hasta acá presidente Milei, hasta acá, cambie de rumbo, modifique lo que tenga que modificar, pero no destruya lo que en Argentina está bien construido.

¿Fuerza Patria es entonces el vehículo para ponerle freno a Milei?

En la Provincia vamos a ser la fuerza mayoritaria. Y creo en el compromiso de los que estamos en esa lista, un compromiso firme de que no pase lo que ocurrió con parte de la oposición que por distintas razones terminó votando junto al oficialismo leyes que ellos mismos criticaban. Por eso creo que Fuerza Patria es el único partido o alianza de partidos que puede ponerle freno, un escudo y un parate a esa voluntad destructiva de Milei.

¿El peronismo está planteando un proyecto de país distinto o en este turno electoral sólo propone oponerse a Milei?

Detener a a Milei es el primer paso, pero al mismo tiempo también es la prefiguración de qué defendemos y qué no defendemos. Entonces, ahí estamos prefigurando también una Argentina que es distinta, que tiene que ser una Argentina con la que creo que sueña la mayor parte de los argentinos, que es una Argentina democrática, en paz, con desarrollo económico y social, con menos desigualdad y con defensa de su soberanía.

Después del final del gobierno de Alberto Fernández que fue una experiencia fallida, ¿está en condiciones el peronismo de volver a representar a ese electorado que se desencantó?

Ese es el el desafío. El peronismo fue derrotado porque no logró ninguna de las dos cosas que tradicionalmente logra. Ha tenido históricamente una base trabajadora muy firme porque ha mejorado la situación de los trabajadores: económica, social y laboralmente. Pero otro lado, ha sido un experto en sacar al país de crisis serias. No pudimos hacer ninguna de dos cosas. Toda derrota produce una dispersión. Creo que nos estamos recuperando y lo estamos haciendo a buenos pasos. Que haya discusiones es bienvenido, porque si no tenemos discusiones no vamos a avanzar. Ahora estamos coincidiendo en que tenemos un objetivo principal y el objetivo principal es detener la destrucción.

¿Los cruces que hay entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora forman parte de esta discusión interna del peronismo o es algo que excede esa cuestión?

Somos una fuerza que ha sufrido una derrota importante. Y esa fuerza se va recomponiendo. Muchos decían “van a ir divididos en 40 pedazos”. Bueno, no fuimos divididos, fuimos básicamente unidos, que es un paso muy importante. Y obviamente este es un proceso que tiene pasos y que se va construyendo. Participar de la campaña, hacerlo de la mejor manera posible y triunfar, va a ser un paso muy importante en ese proceso.

¿Qué definición haría del gobierno de Milei?

Es un gobierno de ultraderecha como hay varios en el mundo y sobre todo en América Latina y en Europa occidental que han crecido como consecuencia del deterioro del estado de bienestar o del estado social que se había generado en la posguerra. O sea, no es un invento argentino. Hay un ambiente de época que exalta el individualismo. Y estoy convencido de que hay que parar esto.