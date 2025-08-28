España: a puro tomatazo en una festiva tradición

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Miles de personas de todo el mundo en busca de una emoción única y desordenada pasaron ayer una hora salvaje lanzándose montones de tomates demasiado maduros durante la celebración de la “Tomatina” en España. La madre de todas las batallas de comida pintó de rojo intenso una calle central abarrotada en la localidad oriental de Buñol, mientras los juerguistas aplastaban, rompían y lanzaban 120 toneladas de la fruta demasiado madura. Lonas cubrían las fachadas de los edificios mientras unas 20.000 personas no mostraban piedad entre gritos y risas. Cada prenda de vestir y prácticamente cada centímetro de piel y cabello desnudo terminó cubierto de pulpa, muchos vestidos con remeras blancas que rápidamente se tiñeron de rosa. La música retumbante le dio al evento el ambiente de fiesta de música electrónica. Los organizadores, vestidos con remeras verdes, abrieron lentamente un camino para que los camiones cargados con los tomates trajeran la munición.
