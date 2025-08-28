Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Cristina Kirchner envió un mensaje grabado durante un acto de campaña encabezado por el gobernador Axel Kicillof en Pilar, donde rechazó la estrategia del Gobierno para desligarse de los audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad .
“No es un relato kuka, lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei”, Diego Spagnuolo.
“Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos, si cobraban coimas por porcentaje por medicamentos facturados para los discapacitados”, remarcó.
La exvicepresidenta rechazó el argumento oficial con el cual se intenta responsabilizar al peronismo por una supuesta operación de prensa y recordó que Diego Spagnuolo, echado de la dirección de la Andis “cuando se armó el quilombo”, es amigo personal de Javier Milei y en los audios detalló “hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente”.
Y lanzó una advertencia al Poder Judicial al recordar que Eva Mieri, presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por “ser acusada, sin ninguna prueba, de tirar bosta en una vereda”.
“¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, su hermana, su abogado y amigo, y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder...?”, dijo.
Además la expresidenta se refirió a las muertes por fentanilo contaminado y las adjudicó a “la obsesión desregulatoria de Sturzenegger, a favor de muy poquitos y muy poderosos”, que afectó el financiamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Y agregó: “La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”.
