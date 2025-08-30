EE UU no dará visas a funcionarios palestinos

Estados Unidos anunció que denegará visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU del próximo mes, donde Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

Esta medida pone en línea aún más a la administración del presidente Donald Trump con el gobierno de Israel, que rechaza rotundamente un Estado palestino y ha intentado equiparar a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, con el movimiento islamista Hamás que controla Gaza.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

“El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz”, añadió.

No quedó claro de inmediato si la orden se aplica a todos los funcionarios palestinos.

El Departamento de Estado acusó a los palestinos de llevar adelante una “guerra jurídica” al recurrir a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia para resolver sus agravios con Israel.

La Autoridad Palestina (AP) debe poner fin a los “intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional” y a los “esfuerzos para asegurar el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino”, declaró.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció en X al gobierno de Trump “por este paso audaz y por apoyar a Israel una vez más”.

La AP reclamó a su vez a Estados Unidos que revoque su decisión, que, según afirmó, “contradice claramente el derecho internacional y el Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas”.

Abás a la espera

El presidente de la AP, Mahmud Abás, un veterano político de 89 años que alguna vez mantuvo cordiales relaciones con Washington, tenía previsto asistir a la reunión de la ONU, dijo a periodistas el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que era “importante” que todos los Estados y observadores, incluidos los palestinos, estuvieran representados en una cumbre programada para el día anterior al inicio de la Asamblea General.

“Obviamente, esperamos que esto se resuelva”, declaró.

Estados Unidos e Israel han acusado a Francia y a otras potencias de favorecer a la organización palestina Hamás mediante el reconocimiento de un Estado palestino.

El presidente francés, Emmanuel Macron, exasperado por la implacable ofensiva israelí de casi dos años en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, defiende que es necesario un proceso de paz urgente.

Canadá y Australia también afirmaron que reconocerían un Estado palestino, y el Reino Unido afirmó que lo haría a menos que Israel aceptara un alto el fuego en Gaza.

Rompiendo normas

En virtud de un acuerdo para albergar la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos no debería rechazar visas a funcionarios que quieran asistir al organismo mundial.

El Departamento de Estado insistió en que cumple con el acuerdo al permitir la misión palestina ante la ONU.

En un gesto histórico, en 1988 la Asamblea General se reunió en Ginebra en lugar de Nueva York para escuchar al líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, luego que Estados Unidos le negara el ingreso.

En 2013, Washington denegó una visa al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien enfrenta una orden de arresto de la CPI por acusaciones de genocidio en Darfur.

Trump planea asistir a la Asamblea General, donde pronunciará el 23 de septiembre uno de los primeros discursos en una maratónica sesión de líderes, pero su administración ha recortado drásticamente las relaciones con Naciones Unidas y otras instituciones internacionales.

El magnate decidió retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del pacto climático de la ONU. También impuso sanciones a los jueces de la CPI por una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.