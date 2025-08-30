Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Detalles de la medida

Trump le sacó la custodia a Kamala

Trump le sacó la custodia a Kamala
30 de Agosto de 2025 | 02:14
Edición impresa

El presidente Donald Trump revocó la protección policial que recibía Kamala Harris como exvicepresidenta de Estados Unidos, después de haber hecho lo mismo con varios oponentes políticos.

Tras dejar el cargo, los vicepresidentes estadounidenses suelen recibir seis meses de protección policial, otorgada por el Servicio Secreto. Este periodo finalizó el 21 de julio para Harris, la candidata presidencial demócrata derrotada por Trump el año pasado.

Sin embargo, el expresidente Joe Biden prorrogó ese plazo antes del final de su mandato (2021-2025) mediante una orden no revelada hasta ahora, que Trump rescindió, explicó un alto funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Una asesora dijo que Harris estaba “agradecida con el Servicio Secreto de EE UU por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris, de 60 años, prevé realizar una gira en los próximos meses para promocionar “107 días”, el libro que escribió sobre su breve y fallida campaña. El texto editado por Simon & Schuster se publicará el 23 de septiembre.

Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, se convirtió en la candidata demócrata después de que Biden, ahora de 82 años, se retirara de la contienda por preocupaciones sobre su salud.

El gobierno de Trump retiró la protección a Harris a pesar de mencionar repetidamente la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios tras el intento de asesinato del que el republicano sobrevivió en julio de 2024 en Pensilvania.

Trump ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que “suspenda cualquier procedimiento de seguridad previamente autorizado” para Harris a partir del 1 de septiembre, según informó CNN, el primer medio en informar sobre la medida.

El Servicio Secreto no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha tomado medidas similares contra quienes percibe como enemigos y oponentes políticos.

Biden y su esposa Jill gozan de protección de por vida según la ley federal, pero en marzo Trump retiró los guardaespaldas gubernamentales de sus hijos Hunter y Ashley.

Trump también le retiró la protección al exasesor de seguridad nacional John Bolton, al exsecretario de Estado Mike Pompeo y a Anthony Fauci, quien lideró la lucha del país contra la covid-19.

La Casa Blanca ha dicho que los exfuncionarios no tienen derecho a protección estatal perpetua y muchos son “bastante ricos” y pueden pagar sus propios guardaespaldas.

Tras su primer mandato, de 2017 a 2021, el multimillonario Trump emitió una orden que otorgaba una extensión de seis meses a la protección del Servicio Secreto para sus cuatro hijos adultos y tres altos funcionarios de la administración.

 

