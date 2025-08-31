Micros, prepagas, colegios privados, luz y más: todos los aumentos que trae septiembre
Con la llegada de septiembre aparecen en la economía familiar nuevos aumentos a tener en cuenta. Desde este lunes subirán las cuotas de los colegios privados con subsidio del estado, prepagas, combustible, luz y transporte.
Los colegios de la provincia de Buenos Aires que reciben subsidio del Estado subirán un 2,8%. El ajuste se aplica tras el acuerdo salarial de la provincia con los gremios docentes y apunta a cubrir ese incremento en los haberes de los maestros y profesores de todos los niveles de enseñanza. La suba se suma al 11% del bimestre junio y julio.
También subirán las empresas de medicina prepaga: comunicaron a sus afiliados aumentos de cuotas de entre 1,4 y 1,9 por ciento en este mes. La suba también aplica a los copagos.
A la vez, quienes usen vehículos deberán tener en cuenta el incremento en los impuestos a los combustibles. Está previsto que impacten en los valores de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá 10,52 pesos sobre los valores vigentes y en el gasoil 8,58 pesos, es decir, un alza de 0,8 y 0,7 por ciento, respectivamente.
Entre los servicios básicos, también habrá ajuste en la luz. El Gobierno definió el nuevo precio mayorista para la energía eléctrica, que quedará desde hoy en 13.554 pesos por MWh, con un alza de 0,5 por ciento sobre los vigentes.
El nuevo valor se traslada a las boletas finales y se suma a otros costos de transporte y distribución, establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI) y que tienen incrementos mensuales en línea con la inflación.
Los boletos de los micros estarán 3,9% más caros y con esto crece el presupuesto para afrontar los gastos cotidianos de decenas de miles de pasajeros que utilizan este servicio para ir al trabajo, a estudiar o bien para otro destino.
Desde abril pasado se aplica una fórmula que pondera la inflación del mes anterior y un 2% adicional. De esta forma, y con la suba del 10 por ciento que se aplicó en marzo, los boletos subieron en este año más del 30 por ciento.
En marzo pasado hubo un aumento del 10%, en abril, se aplicó otro aumento del 4,4%, en mayo se sumó un aumento del 5,9%, desde el 1° de junio se dispuso otra suba del 4,8%. y en julio el boleto tuvo un ajuste del 3,5%.
Con SUBE registrada
De esta manera, el boleto mínimo pasará a costar $576,61 para recorrer de 0 a 3 kilómetros. La segunda sección, una de las más utilizadas, $629,47; y para la tercera sección, de 6 a 12 kilómetros, $681,14. De 12 a 27 kilómetros, $729,46 y más de 27 kilómetros, $769,73 .
Sin SUBE registrada
Para quienes tienen la tarjeta sin registrar, los precios son más caros: 0 a 3 kilómetros, $916,80 ; de 3 a 6 kilómetros, $1000,86; de 6 a 12 kilómetros, $1083,02; y para la distancia de 12 a 27 kilómetros, $1159,84; y más de 27 kilómetros, $1223,88.
Tarifa Social
En relación a la tarifa social, los precios son los siguientes: de 0 a 3 kilómetros, $259,47; de 3 a 6 kilómetros, $283,26; de 6 a 12 kilómetros, $306,52; de 12 a 27 kilómetros, $328,26y para más de 27 kilómetros, $346,38.
