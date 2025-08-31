Estudiantes de la UNLP en el Mundial de Computación

El equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que hizo historia al clasificarse a las instancias definitorias del International Collegiate Programming Contest (ICPC), el certamen universitario de programación más prestigioso del mundo, tras su participación en la final latinoamericana en Brasil, competirán en los próximos días en Bakú, Azerbaiyán.

El grupo está conformado por Ulises Pereira (4° años de Ingeniería en Computación), Joaquín Gavernet (3° año en Ingeniería en Computación y Joaquín Inama (5° año de Licenciatura en Matemáticas).