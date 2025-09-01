Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |FUE UNDÉCIMO EN EL GP DE LOS PAÍSES BAJOS

Colapinto no se calló la boca tras la poca ayuda

La estrategia volvió a fallar y su compañero Pierre Gasly no se corrió rápido como para que pudiera superar a Ocón y sumar un punto

Colapinto no se calló la boca tras la poca ayuda

Franco colapinto no está teniendo una buena convivencia en Alpine / AFP

1 de Septiembre de 2025 | 01:22
Edición impresa

El argentino Franco Colapinto terminó el fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas, ya que aunque mostró buen ritmo en pista, no logró sumar puntos al finalizar undécimo, muy cerca, y apuntó a fallas internas en el equipo Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, dijo el piloto argentino, que ya había expresado su incomodidad en otras fechas.

“Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”, agregó el argentino sobre su comodidad con el auto. El pilarense quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

“Una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, explicó el argentino, a quien se lo vio bastante enojado por como terminó el Gran Premio. Y apuntó contra su equipo y su compañero Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

Además aprovechó para responderle al jefe del equipo que en la semana apuntó que tal vez haya sido un error apostar por su regreso a las pistas. Las cosas no parecen estar muy cómodas en la escudería.

LE PUEDE INTERESAR

Oscar Piastri dio un gran paso hacia su primer título en la Fórmula 1

LE PUEDE INTERESAR

TC2000: Pernía se quedó con su primer trinfo

Finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

LA PRINCESA MÁXIMA SOBRE COLAPINTO: “NO LO CONOZCO”

Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos, aseguró hoy no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

“No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.

Zorreguieta evitó tocar el tema de Colapinto por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

Marchesín dejó la cancha y preocupa

Un cierre de campaña atípico, sin actos masivos y con foco sectorial

En una batalla clave, los hermanos Milei enfrentan su peor crisis en 21 meses

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Últimas noticias de Deportes

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

Miguel Russo valoró la competencia interna

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres

Marchesín dejó la cancha y preocupa
La Ciudad
El micro, 3,9% más caro: sube otra vez el precio del boleto
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44
Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias
Pedido en Villa Elisa por el final de una obra
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer
Espectáculos
La sorpresa de Nico Occhiato que dejó "en shock total" a Flor Jazmín Peña
Gerardo Romano: “Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno”
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Política y Economía
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Un cierre de campaña atípico, sin actos masivos y con foco sectorial
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Desde las pymes hablan de una situación crítica
Intensas lluvias siguen castigando al campo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla