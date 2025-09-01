Piden ayuda para una nena con afección poco frecuente

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Josefina Fusco tiene seis años, es de La Plata y a principios de este año, fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente: un glioma difuso del tronco encefálico (DIPG) muy agresivo.
Ante el pronóstico terminal, la familia Fusco encontró una luz de esperenza: un tratamiento de inmunoterapia biológica que podría mejorar su condición. Ante el costo elevado del mismo, los padres están organizando una campaña solidaria para obtener los fondos necesarios. “Hoy apareció una esperanza: un posible tratamiento que podría darle la oportunidad de seguir sonriendo, jugando y creciendo”, expresaron los padres.
La rifa solidaria ofrece 200 números y diferentes premios.
Para comprar un número o aportar donanciones, el alias es tratamientoparajose, a nombre de Leonardo Ariel Fusco. Asimismo, el teléfono de contacto y a donde se debe enviar el comprobante es 2212019904.
“Cada aporte, sin importar su tamaño, nos acerca un paso más hacia que Josefina reciba la atención que necesita. Tu solidaridad puede marcar la diferencia”, concluyeron con esperanza los Fusco.
