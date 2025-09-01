Sospechas de una jubilada por un robo de joyas

Una mujer de 85 años denunció un robo en su departamento de la calle 65 entre 1 y Diagonal 73 y expresó sus sospechas de autoría.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, al llegar a su domicilio luego de realizar un trámite personal, constató el faltante de varias alhajas, que guardaba en su dormitorio.

Contó que las tenía repartidas entre una caja de cartón, un estuche rojo y varios toallones.

Se trata de una cadena de oro con medalla ovalada; un anillo de oro blanco con perla de cultivo; un anillo de oro blanco con enganche zircon; una pulsera/cadena de oro; una pulsera más fina con estrellitas de oro; un anillo macizo de oro con rubí y un par de aritos (abridores) de oro.

Respecto de qué pudo haber pasado en su vivienda, la denunciante brindó un nombre de una colaboradora para que la Policía comience una investigación y determine si tiene o no que ver con el saqueo.