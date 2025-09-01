Sospechas de una jubilada por un robo de joyas

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Nuevo mes con subas en colegios, prepagas, luz y combustibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una mujer de 85 años denunció un robo en su departamento de la calle 65 entre 1 y Diagonal 73 y expresó sus sospechas de autoría.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, al llegar a su domicilio luego de realizar un trámite personal, constató el faltante de varias alhajas, que guardaba en su dormitorio.
Contó que las tenía repartidas entre una caja de cartón, un estuche rojo y varios toallones.
Se trata de una cadena de oro con medalla ovalada; un anillo de oro blanco con perla de cultivo; un anillo de oro blanco con enganche zircon; una pulsera/cadena de oro; una pulsera más fina con estrellitas de oro; un anillo macizo de oro con rubí y un par de aritos (abridores) de oro.
Respecto de qué pudo haber pasado en su vivienda, la denunciante brindó un nombre de una colaboradora para que la Policía comience una investigación y determine si tiene o no que ver con el saqueo.
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción en Tandil por el asesinato de una joven
LE PUEDE INTERESAR
Buscan en Merlo a un acusado de abuso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí