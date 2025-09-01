Pedido en Villa Elisa por el final de una obra

Las tareas de repavimentación en las calles 415 bis, entre 1 y 3, y sobre 3, entre 415 bis y 419, parecen no tener fin para los vecinos de Villa Elisa. Es que los trabajos, en el marco del plan de obra, comenzaron a fines de mayo y, a pesar de que se había estimado una fecha de inauguración, todavía siguen con las tareas.

El cierre de las calles afectadas, dicen, provoca una congestión vehicular por arterias anexas a la zona, generando malestar entre los vecinos y automovilistas. A ello, se suma la complejidad de cruzar el paso nivel de la localidad (415 bis entre 1 y 115), teniendo en cuenta que es uno de los ingresos y egresos principales de la Ciudad a la Autopista La Plata-Buenos Aires.

“Supuestamente iba a durar un mes. Primero cortaron una parte y después las seis cuadras. Yo no puedo salir de mi casa”, contó Julieta Font, vecina cuya vivienda se encuentra en 44, entre 1 y 2: una de las opciones ante el tránsito cerrado en 415 bis. “En el grupo de vecinos se habla de incongruencias entre obreros, arquitectos y capataces. No podemos recibir a nadie en casa porque no hay donde estacionar. Estoy a favor de las obras pero no que duren tres meses”, expresó Alejandro, vecino de la misma cuadra. Tomas, vecino de calle 43 (otra de las afectadas), confesó: “A mi me rompieron el espejo del auto”.

La apertura del tránsito estaba previsto para el viernes 29 de agosto. Desde la Comuna, advirtieron que el próximo miércoles es la nueva fecha del fin de la obra.