Sigue el servicio de castración de mascotas

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Nuevo mes con subas en colegios, prepagas, luz y combustibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se desarrollarán nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses de 9 a 14 en Altos de San Lorenzo y Ringuelet, informaron en la Municipalidad de La Plata.
En San Lorenzo, la actividad se llevará a cabo en el Centro de Integración Comunitaria de 19 y 85. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario solicitar turno de manera presencial en el mismo espacio a partir de hoy, de 9 a 12 hasta agotar cupos.
Asimismo, en Ringuelet la atención tendrá lugar en el centro de fomento de 10 bis y 512 bis el miércoles 10 y el viernes 12 de septiembre. La vacunación será por orden de llegada, y para la castración será necesario solicitar turno de manera presencial en la delegación de calle 7 entre 511 y 512 a partir del 1° de septiembre de 9 a 12 hasta agotar cupos.
Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea a través de lameduras, mordeduras o arañazos.
Para acceder al servicio de castración es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.
Los felinos deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tendrán que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía, informaron en la Comuna.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: concursos literarios, talleres creativos y plástica
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí