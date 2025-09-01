Sigue el servicio de castración de mascotas

Se desarrollarán nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses de 9 a 14 en Altos de San Lorenzo y Ringuelet, informaron en la Municipalidad de La Plata.

En San Lorenzo, la actividad se llevará a cabo en el Centro de Integración Comunitaria de 19 y 85. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario solicitar turno de manera presencial en el mismo espacio a partir de hoy, de 9 a 12 hasta agotar cupos.

EN RINGUELET

Asimismo, en Ringuelet la atención tendrá lugar en el centro de fomento de 10 bis y 512 bis el miércoles 10 y el viernes 12 de septiembre. La vacunación será por orden de llegada, y para la castración será necesario solicitar turno de manera presencial en la delegación de calle 7 entre 511 y 512 a partir del 1° de septiembre de 9 a 12 hasta agotar cupos.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea a través de lameduras, mordeduras o arañazos.

REQUISITOS Y PREVENCIÓN

Para acceder al servicio de castración es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.

Los felinos deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tendrán que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía, informaron en la Comuna.