Se viene Santa Rosa: cuándo llegaría el agua a La Plata

Luego de días con temperaturas atípicas para el invierno, la lluvia vuelve con fuerza a la Región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que se extiende hasta mañana, con la probabilidad de ráfagas, granizo y abundante caída de agua debido a la tormenta “Santa Rosa”.

Según el pronóstico del SMN, se esperan “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, desde hoy, se advierte sobre la posibilidad de que el temporal traiga “abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo”. Se estima que el fenómeno climático se extienda durante toda la jornada, con mínimas de 12º y máximas de 18º grados.