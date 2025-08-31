Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Quilmes

Tres hombres detenidos por un brutal asesinato

Tres hombres detenidos por un brutal asesinato
31 de Agosto de 2025 | 03:26
Edición impresa

Oficiales de la DDI de Quilmes arrestaron a tres hombres, en el marco de la investigación por el homicidio de Leonardo Ezequiel Vence, perpetrado el pasado 25 de julio durante una entradera.

Los detenidos fueron identificados como ⁠Pérez Francisco alias “Sunchi”, Acosta Matias Julián alias “Ojito” y Gómez Mariano Facundo alias “Facu”, mientras que todos ellos son mayores de edad y serán indagados en sede judicial en las próximas horas.

El operativo, que incluyó allanamientos y el secuestro de un arsenal de armas, pasamontañas y la vestimenta utilizada en el hecho, desarticuló parcialmente una banda que opera en San Francisco Solano y Almirante Brown.

El crimen se produjo cuando la víctima, de 46 años, escuchó ruidos en la planta baja de su domicilio, fue a verificar y encontró a un grupo de delincuentes, quienes habían forzado el ingreso a la vivienda, y uno de ellos le dio muerte con un disparo en el tórax.

Vence alcanzó a salir a la vereda, pero segundos más tarde se desplomó y falleció en el lugar. La investigación a cargo de la DDI de Quilmes, contó con colaboración de oficiales de Seguridad de Quilmes, las tareas fueron claves para esclarecer el hecho.

 

