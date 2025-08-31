Otra jornada accidentada y varios heridos en la Región

Un violento choque entre dos motocicletas en la intersección de avenida Arana y 141 dejó a dos heridos y movilizó a bomberos, policías y personal médico al lugar.

Según informaron las autoridades, ambos conductores -un hombre y una mujer- cayeron al asfalto tras la colisión. La mujer resultó con las lesiones más graves, mientras que el hombre sufrió golpes en todo el cuerpo. Ambos fueron trasladados al hospital por dos ambulancias del SAME para recibir atención inmediata.

El accidente se sumó a una jornada particularmente agitada para los bomberos voluntarios de Arturo Seguí. En las mismas horas, acudieron a incendios de viviendas en 159 y 415, campos en 415 entre 138 y 139 y en 135 y 405.

Lo cierto es que este nuevo accidente vial vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan motociclistas y vecinos en la zona, donde la velocidad y la falta de precaución pueden convertir cualquier maniobra en un hecho al borde de la tragedia. En Ensenada, por ejemplo, dos jóvenes de 20 y 24 años sufrieron politraumatismos y permanecen internados tras un brutal choque entre motos.