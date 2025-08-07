Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata

Hay fechas que no caminan: corren. Que atraviesan el tiempo con una zancada decidida, desafiante, heroica. El 7 de agosto es una de ellas. Es el Día del Maratonista en Argentina, un día que guarda en su memoria dos gestas que desafiaron al mundo y lo vencieron a pura voluntad. Y en La Plata, representada en el homenaje que se le hace a Delfor de la Canal hace casi 15 años con la famosa Maratón UNLP.

Corría, paradójicamente, el año 1932 cuando Juan Carlos Zabala, apodado “El Ñandú Criollo”, cruzó la meta en Los Ángeles y se convirtió en el primer argentino en conquistar el maratón olímpico. No solo ganó, voló. Entre las colinas californianas, el chico huérfano que corría por Palermo como quien huye del destino, le mostró al planeta de qué estaba hecha la fibra sudamericana. Tenía apenas 20 años y una convicción que dolía en las piernas.

Dieciséis años después, con la guerra mundial todavía humeante y un mundo necesitando reconstruirse, Delfo Cabrera hizo lo impensado. Londres 1948. Otro 7 de agosto. Sí, mismo día. Otra bandera argentina flameando en lo más alto del podio. Otro cuerpo devastado por el esfuerzo que se vuelve símbolo de resistencia. Delfor no solo corrió los 42 kilómetros, cargó con los sueños de un país y los transformó en oro.

La marca de Délfor

Delfor de la Canal nació en La Plata, precisamente en Tolosa, y pasó buena parte entre el vóley, la natación y hasta con un impasse en el mundo artístico (Ridiculum Vitae). Dueño de un amor gigante por la UNLP, su personalidad y trato afable eran su marca. Pero Delfor no era solo un profesor de educación física: era una marca, marca tan importante en la Ciudad como aquella que registró Delfor Cabrera décadas atrás en Londres.

De la Canal, aunque recorriera caminos distintos, encarnó el mismo espíritu deportivo. Al igual que aquel corredor que apostó por la resistencia y la paciencia, Delfor hizo crecer su marca con esfuerzo diario, tramo a tramo, dentro y fuera de las aulas. No esperaba trofeos ni pedestales, solo construyó su historia a base de decencia y constancia.

Y también como Cabrera, que entró al estadio olímpico entre la ovación popular y cruzó la meta extendiendo la bandera de su país, Delfor convirtió su profesión también en bandera: tras su fallecimiento en 2011, desde la octava maratón universitaria a hoy -llegará la vigésima- se le realiza homenaje a aquel exentrenador de vóley del Roble, Banco Provincia, Universitario y Ciudad de Buenos Aires.

De apenas cientos a más de 15 mil inscriptos año a año para correr y llevar en el pecho el nombre del profesor platense, aunque no corren la misma cantidad de kilómetros que en un maratón original, cada vez son más los platenses -y de otras ciudades- que deciden ser "maratonistas" por un par de días. Ser Delfo por un ratito y llevar a Délfor para siempre...