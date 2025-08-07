Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro

7 de Agosto de 2025 | 11:56

Escuchar esta nota

Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.

Martínez viene de tener una gran temporada en el Inter de Milán, equipo al que guió hacia la final de la UEFA Champions League, aunque terminaron siendo aplastados 5-0 por el Paris Saint-Germain de Francia.

El “Toro” fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.

Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).

Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.

Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.

Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, e incluso Lautaro Martínez, aunque este último cedió mucho terreno tras el flojo final de temporada que tuvo el Inter.

Todos los nominados al Balón de Oro

  • Achraf Hakimi
  • Pedri
  • Nuno Mendes
  • Serhou Guirassy
  • Alexis Mac Allister
  • Raphinha
  • Viktor Gyökeres
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Scott McTominay
  • Ousmane Dembélé
  • Erling Haaland
  • Joao Neves
  • Jude Bellingham
  • Robert Lewandowski
  • Mohamed Salah
  • Cole Palmer
  • Fabian Ruíz
  • Vinicius Jr.
  • Declan Rice
  • Vitinha
  • Kylian Mbappé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Michael Olise
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Harry Kane
  • Virgil Van Dijk
  • Lautaro Martínez
