La decadencia argentina

ALEJADNRO RADONKIC
La pregunta que abre el debate es tan provocadora como clásica: ¿cuándo se jodió la Argentina?
Inspirados por la célebre novela “Conversación en La Catedral” de Mario Vargas Llosa, los economistas Sebastián Katz (UBA) y Eduardo Levy Yeyati (UTDT) aportan una mirada profunda sobre la histórica decadencia económica argentina en su reciente estudio “When Did Argentina Lose its Mojo?”. El trabajo es de 2024.
En un análisis comparativo con países que tenían un ingreso per cápita similar a principios del siglo XX (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos), Katz y Levy Yeyati identifican que la divergencia económica argentina no comenzó en los años 70, como suele creerse, sino mucho antes, mostrando claramente dos períodos de declive: uno leve entre 1900 y 1950, y otro más acelerado tras la Segunda Guerra Mundial.
Al comenzar el siglo XX, Argentina tenía un PIB per cápita comparable a países actualmente desarrollados. Sin embargo, la brecha comenzó a abrirse lentamente a partir de 1900, con un claro proceso de divergencia absoluta, profundizándose especialmente después de 1950. Según Katz y Levy Yeyati, esta caída económica se estabilizó recién en los años 90, dejando a Argentina atrapada en un nivel medio de desarrollo del que no logra salir hasta hoy, una situación conocida técnicamente como la “trampa del ingreso medio”. Sin embargo, Argentina llegó a la trampa “desde arriba”, una rareza. En criollo simple, pasó de rico a clase media. Venezuela sufrió un derrotero similar.
Esa memoria económica no fue neutral en el diseño de la política económico posterior. Como reconocen los autores, el desequilibrio fiscal crónico puede ser un reflejo de ese recuerdo de una sociedad rica (a principios del siglo XX) e igualitaria (en la posguerra).
“¿En qué medida una sociedad que alcanza niveles de ingresos medios desde arriba se diferencia de las sociedades latinoamericanas que lo hicieron desde abajo? ¿Son mayores o más resilientes las barreras que inhiben una solución cooperativa necesaria para reorientar el crecimiento en Argentina que en sus vecinos? ¿En qué medida esta peculiaridad local afecta las tasas de descuento intertemporales y la actitud hacia el riesgo de los agentes y los responsables políticos? ¿Puede un país, como Sísifo, levantar la piedra hasta la cima de la montaña después de haberla visto caer? Todas estas son preguntas importantes que esperamos abordar en futuras investigaciones”, escriben Katz y Levy Yeyati.
Contrario a la creencia popular, el estudio destaca que el punto de inflexión no fue el “Rodrigazo” de 1975, aunque este evento profundizó los problemas estructurales. Katz y Levy Yeyati utilizaron métodos econométricos, específicamente pruebas de quiebre estructural de Bai-Perron sobre series suavizadas con filtros Hodrick-Prescott (HP), identificando claramente el inicio de la divergencia en la primera mitad del siglo XX, y no en los años 70.
¿Por qué ocurrió esta divergencia? Los investigadores proponen dos grandes explicaciones:
Modelo económico distributivo y sustitución de importaciones: Argentina adoptó un modelo económico cerrado, basado en industrialización sustitutiva de importaciones, que si bien impulsó inicialmente el crecimiento industrial, rápidamente se tornó fiscal y externamente insostenible, generando ciclos recurrentes de stop-and-go.
“Maldición” de los recursos naturales: La excepcional productividad del sector agrícola, altamente concentrado, financió políticas populistas y subsidios cruzados hacia sectores menos productivos. Esto afectó negativamente la acumulación de capital y generó una dinámica de inestabilidad macroeconómica.
El estudio también resalta que la prolongada decadencia argentina ha generado un círculo vicioso: frustración económica que fomenta políticas cortoplacistas, aumentando la inflación crónica, desequilibrios fiscales y la volatilidad económica recurrente.
Específicamente, Argentina experimentó una mayor volatilidad real del crecimiento a partir de los años 90, duplicando la volatilidad relativa en comparación con países similares y vecinos latinoamericanos. Además, desde 1900 el PIB per cápita se contrajo aproximadamente en el 40% de los años analizados, superando significativamente la frecuencia de recesiones en economías desarrolladas (20%) y latinoamericanas (30%).
¿Hay salida de esta trampa? Katz y Levy Yeyati sostienen que Argentina debe adoptar políticas audaces, institucionales y sostenibles a largo plazo, similares a las que aplicaron exitosamente países como Australia y Nueva Zelanda.
Para romper esta dinámica, los economistas destacan la importancia de: Fortalecer las instituciones económicas y democráticas; Implementar políticas fiscales y monetarias sostenibles; Fomentar la diversificación productiva orientada al comercio exterior.
La pregunta inicial sigue vigente, pero este trabajo muestra que la respuesta radica en una acumulación compleja de decisiones políticas y económicas fallidas a lo largo de más de un siglo. Tal vez, entender claramente este pasado económico permita finalmente a Argentina encontrar un camino hacia adelante.
