Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Opinión

La decadencia argentina

ALEJADNRO RADONKIC

7 de Agosto de 2025 | 02:34
Edición impresa

 

eleconomista.com.ar

La pregunta que abre el debate es tan provocadora como clásica: ¿cuándo se jodió la Argentina?

LE PUEDE INTERESAR

Brasil dividido por el arresto de Bolsonaro

LE PUEDE INTERESAR

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad

Inspirados por la célebre novela “Conversación en La Catedral” de Mario Vargas Llosa, los economistas Sebastián Katz (UBA) y Eduardo Levy Yeyati (UTDT) aportan una mirada profunda sobre la histórica decadencia económica argentina en su reciente estudio “When Did Argentina Lose its Mojo?”. El trabajo es de 2024.

En un análisis comparativo con países que tenían un ingreso per cápita similar a principios del siglo XX (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos), Katz y Levy Yeyati identifican que la divergencia económica argentina no comenzó en los años 70, como suele creerse, sino mucho antes, mostrando claramente dos períodos de declive: uno leve entre 1900 y 1950, y otro más acelerado tras la Segunda Guerra Mundial.

DE POTENCIA ECONÓMICA A TRAMPA DE INGRESO MEDIO

Al comenzar el siglo XX, Argentina tenía un PIB per cápita comparable a países actualmente desarrollados. Sin embargo, la brecha comenzó a abrirse lentamente a partir de 1900, con un claro proceso de divergencia absoluta, profundizándose especialmente después de 1950. Según Katz y Levy Yeyati, esta caída económica se estabilizó recién en los años 90, dejando a Argentina atrapada en un nivel medio de desarrollo del que no logra salir hasta hoy, una situación conocida técnicamente como la “trampa del ingreso medio”. Sin embargo, Argentina llegó a la trampa “desde arriba”, una rareza. En criollo simple, pasó de rico a clase media. Venezuela sufrió un derrotero similar.

Esa memoria económica no fue neutral en el diseño de la política económico posterior. Como reconocen los autores, el desequilibrio fiscal crónico puede ser un reflejo de ese recuerdo de una sociedad rica (a principios del siglo XX) e igualitaria (en la posguerra).

“¿En qué medida una sociedad que alcanza niveles de ingresos medios desde arriba se diferencia de las sociedades latinoamericanas que lo hicieron desde abajo? ¿Son mayores o más resilientes las barreras que inhiben una solución cooperativa necesaria para reorientar el crecimiento en Argentina que en sus vecinos? ¿En qué medida esta peculiaridad local afecta las tasas de descuento intertemporales y la actitud hacia el riesgo de los agentes y los responsables políticos? ¿Puede un país, como Sísifo, levantar la piedra hasta la cima de la montaña después de haberla visto caer? Todas estas son preguntas importantes que esperamos abordar en futuras investigaciones”, escriben Katz y Levy Yeyati.

Contrario a la creencia popular, el estudio destaca que el punto de inflexión no fue el “Rodrigazo” de 1975, aunque este evento profundizó los problemas estructurales. Katz y Levy Yeyati utilizaron métodos econométricos, específicamente pruebas de quiebre estructural de Bai-Perron sobre series suavizadas con filtros Hodrick-Prescott (HP), identificando claramente el inicio de la divergencia en la primera mitad del siglo XX, y no en los años 70.

¿Por qué ocurrió esta divergencia? Los investigadores proponen dos grandes explicaciones:

Modelo económico distributivo y sustitución de importaciones: Argentina adoptó un modelo económico cerrado, basado en industrialización sustitutiva de importaciones, que si bien impulsó inicialmente el crecimiento industrial, rápidamente se tornó fiscal y externamente insostenible, generando ciclos recurrentes de stop-and-go.

“Maldición” de los recursos naturales: La excepcional productividad del sector agrícola, altamente concentrado, financió políticas populistas y subsidios cruzados hacia sectores menos productivos. Esto afectó negativamente la acumulación de capital y generó una dinámica de inestabilidad macroeconómica.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

El estudio también resalta que la prolongada decadencia argentina ha generado un círculo vicioso: frustración económica que fomenta políticas cortoplacistas, aumentando la inflación crónica, desequilibrios fiscales y la volatilidad económica recurrente.

Específicamente, Argentina experimentó una mayor volatilidad real del crecimiento a partir de los años 90, duplicando la volatilidad relativa en comparación con países similares y vecinos latinoamericanos. Además, desde 1900 el PIB per cápita se contrajo aproximadamente en el 40% de los años analizados, superando significativamente la frecuencia de recesiones en economías desarrolladas (20%) y latinoamericanas (30%).

¿Hay salida de esta trampa? Katz y Levy Yeyati sostienen que Argentina debe adoptar políticas audaces, institucionales y sostenibles a largo plazo, similares a las que aplicaron exitosamente países como Australia y Nueva Zelanda.

Para romper esta dinámica, los economistas destacan la importancia de: Fortalecer las instituciones económicas y democráticas; Implementar políticas fiscales y monetarias sostenibles; Fomentar la diversificación productiva orientada al comercio exterior.

La pregunta inicial sigue vigente, pero este trabajo muestra que la respuesta radica en una acumulación compleja de decisiones políticas y económicas fallidas a lo largo de más de un siglo. Tal vez, entender claramente este pasado económico permita finalmente a Argentina encontrar un camino hacia adelante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Últimas noticias de Opinión

Brasil dividido por el arresto de Bolsonaro

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad

Opinan los lectores

Juego de a tres
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Policiales
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Espectáculos
El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual
Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango a los 88 años
Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Deportes
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla