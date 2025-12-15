Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
El director de cine Rob Reiner, recordado por películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles.
La noticia que conmocionó al mundo de Hollywood, apunta a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen.
Así, se supo que, efectivos policiales se presentaron al domicilio del director alrededor de las 15:30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio.
Una vez en el lugar, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.
Entonces, a partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.
Recordemos que, el director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de "Cuando Harry conoció a Sally" durante el año1989.
El mencionado romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban.
Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.
Ahora, diferentes fuentes apuntan a Nick Reiner, uno de los hijos del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, convive con una larga lucha contra la adicción a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.
