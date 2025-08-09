Lanús venció a Talleres de la mano de Castillo

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Lanús se quedó con un triunfo importante y venció 1-0 a Talleres en La Fortaleza, gracias al tanto del ex Gimnasia, Rodrigo Castillo. De esta forma, se acomodó en el Grupo B del Clausura y complicó a la “T”, que se mantiene en descenso por Tabla Anual.
El delantero fue el factor clave del Granate, ya que a los 46 minutos del primer tiempo logró abrir el marcador: tras un buen desmarque, Castillo encaró dentro del área y definió entre las piernas del arquero Herrera, el 1-0.
En el complemento, Talleres tuvo algunas ocasiones de peligro, pero no estuvo fino. Lanús desaprovechó algunas contras, pero se terminó quedando con un importante triunfo para reafirmar su levantada en el campeonato. De esta manera, acumuló su segunda victoria al hilo antes de jugar ante Central Córdoba por la Sudamericana. Y el equipo de Tevez sigue irregular y complicado.
