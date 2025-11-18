Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 

El tiempo se presentaba este martes en La Plata y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El buen tiempo podría estancarse el miércoles, que si bien se presentará con sol y algunas nubes por la mañana, desde la tarde tendrá cielo mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre 13 y 24 grados.

En tanto que para el jueves se aguarda cielo mayormente nublado con probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 22.