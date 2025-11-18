Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
El aniversario de La Plata, con más música y streaming: la agenda completa y el line up
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El tiempo se presentaba este martes en La Plata y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El buen tiempo podría estancarse el miércoles, que si bien se presentará con sol y algunas nubes por la mañana, desde la tarde tendrá cielo mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre 13 y 24 grados.
En tanto que para el jueves se aguarda cielo mayormente nublado con probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 22.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí