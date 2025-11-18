Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

La Ciudad

Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 

Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 
18 de Noviembre de 2025 | 07:22

Escuchar esta nota

El tiempo se presentaba este martes en La Plata y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

El buen tiempo podría estancarse el miércoles, que si bien se presentará con sol y algunas nubes por la mañana, desde la tarde tendrá cielo mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre 13 y 24 grados. 

En tanto que para el jueves se aguarda cielo mayormente nublado con probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 22. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Críticas de ingenieros al freno en ciertas obras

Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Policiales
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Deportes
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Gimnasia se dio el gusto: de pelear el descenso a meterse en los playoffs, el camino del Lobo
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol
Espectáculos
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
“Homo Argentum” atrasa su fecha de llegada a Disney+: recién en enero
Información General
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla