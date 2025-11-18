Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Deportes |YA SE PALPITA LA DEFINICIÓN

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Tras la finalización de la fase de grupos, se conocieron los cruces. Racing-River y Boca ante Talleres, los destacados

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca jugará ante la “T”

18 de Noviembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

El Torneo Clausura 2025 ingresó en etapa de playoffs tras el cierre de la fase regular del campeonato, que definió los emparejamientos de los octavos de final de la competencia.

Sin dudas que el plato fuerte de esta instancia decisiva de la temporada, estará centrado en el partido que sostendrán Racing y River, en el Cilindro de Avellaneda, dos equipos con realidades diferentes, pero que no deja de ser un clásico.

Mientras que Boca, que terminó primer en su grupo, respera en la Bombonera a Talleres, que lo dirige otro ídolo “xeneize”: Carlos Tevez.

Rosario Central, líder de la Zona B y el mejor equipo del certamen, recibirá en el Gigante de Arroyito a Estudiantes, que se benefició del empate de Huracán y se clasificó de forma agónica como 8° de la Zona A. Los dos equipos vuelven a enfrentarse, como sucedió en los playoffs del Apertura. En aquel partido, el triunfo le perteneció al equipo “Canalla”.

Tigre (7°B) deberá visitar en la Fortaleza a Lanús (2°A); Deportivo, Riestra (3°B) chocará en el Guillermo Laza con Barracas Central (6°A); Vélez (4°B) recibirá en Liniers a Argentinos Juniors (5°A) y en Santiago del Estero medirán fuerzas Central Córdoba (4°A) y San Lorenzo (5°B).

Además, Racing (3°A) y River (6°B) chocarán en el Cilindro de Avellaneda; Boca (1°A) y Talleres (8°B) harán lo propio en La Bombonera y Unión (2°A) jugará en Santa Fe ante Gimnasia (7°B).

TEVEZ IRÁ A LA BOMBONERA

Antes de que se jueguen los últimos partidos de ayer, Boca se enfrentaba a Sarmiento, pero como Gimnasia logró la clasificación, desplazó a Sarmiento, y Talleres terminó octavo, por lo que el equipoo que dirige Claudio Úbedase medirá ante Talleres de Córdoba, que tiene como entrenador a un ídolo de los hinchas “Xeneizes”: el Apache Carlos Tevez, que regresa a la Bombonera ahora comandando al equipo cordobés, que se clasificó a esta instancia gracias al empate en cero en el clásico ante Instituto.

El ganador de esta llave se cruzará en cuartos de final con el vencedor de Argentinos vs. Vélez.

Mientras que el ganador de Racing-River se medirá en la siguiente ronda con el vencedor de Lanús (el 22 define la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Paraguay) y Tigre.

