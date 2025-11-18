Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jésica Cirio

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
El aniversario de La Plata, con más música y streaming: la agenda completa y el line up
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras protagonizar una escandalosa separación con el actual detenido, Elías Piccirillo, Jésica Cirio habría vuelto a apostar por el amor. La modelo fue vista “a los besos” con un empresario en una fiesta en el exclusivo Hotel Faena.
En Infama (América TV), Marcela Tauro y su panel compartieron detalles exclusivos sobre la nueva relación de Cirio, quien a pesar de haber mantenido su vida en bajo perfil desde su divorcio, no oculta su nuevo amor.
Según se supo, el hombre que conquistó el corazón de la modelo se llama Nicolás Trombino, un empresario propietario de una cadena de supermercados mayoristas, con fuertes contactos en el sector público y entre varios políticos. "Él tiene 35 años, vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado”, contó Laura Ubfal en Infama.
La periodista fue a fondo con su información sobre el empresario y especificó: “Él es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.yBCGAg
“Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, agregó.
LE PUEDE INTERESAR
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
LE PUEDE INTERESAR
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí