La Plata, al ritmo del 2x4: el tango copó el Hipódromo en otra fiesta de la Semana de la Música

El tango y el Hipódromo de La Plata, dos íconos del patrimonio cultural y social de la ciudad y la provincia, se reunieron anoche para brindarle una velada especial a una multitud de vecinos y amantes del 2x4, en el marco de la Semana de la Música.

Bajo la organización del Municipio y con la presencia del intendente Julio Alak, el público disfrutó en vivo del talento de Raúl Gaggiotti, anfitrión de la histórica milonga Lo de Raúl, y de Noelia Sinkunas, pianista y referente del tango joven.

Como parte de la jornada, Fernando Maitini y el equipo del programa de radio Derecho Viejo musicalizaron la noche con vinilos, y los locales gastronómicos de la ciudad Miraflores y Run Run ofrecieron exquisitas opciones para comer y beber. Además, y en el marco de una propuesta única que combinó música, danza y cultura, también se montaron stands donde diversos artistas y emprendedores locales ofrecieron sus creaciones.

"La música es un componente fundamental de la identidad de La Plata. Nuestra ciudad cuenta con una rica diversidad cultural y una fuerte tradición artística y musical, que representa un motor de desarrollo", expresó el jefe comunal platense.

Cabe destacar que las actividades de la Semana de la Música continuarán este martes desde las 18:00 en Meridiano V con una peña aniversario para celebrar a puro folclore.