La Plata, al ritmo del 2x4: el tango copó el Hipódromo en otra fiesta de la Semana de la Música

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
El aniversario de La Plata, con más música y streaming: la agenda completa y el line up
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El tango y el Hipódromo de La Plata, dos íconos del patrimonio cultural y social de la ciudad y la provincia, se reunieron anoche para brindarle una velada especial a una multitud de vecinos y amantes del 2x4, en el marco de la Semana de la Música.
Bajo la organización del Municipio y con la presencia del intendente Julio Alak, el público disfrutó en vivo del talento de Raúl Gaggiotti, anfitrión de la histórica milonga Lo de Raúl, y de Noelia Sinkunas, pianista y referente del tango joven.
Como parte de la jornada, Fernando Maitini y el equipo del programa de radio Derecho Viejo musicalizaron la noche con vinilos, y los locales gastronómicos de la ciudad Miraflores y Run Run ofrecieron exquisitas opciones para comer y beber. Además, y en el marco de una propuesta única que combinó música, danza y cultura, también se montaron stands donde diversos artistas y emprendedores locales ofrecieron sus creaciones.
"La música es un componente fundamental de la identidad de La Plata. Nuestra ciudad cuenta con una rica diversidad cultural y una fuerte tradición artística y musical, que representa un motor de desarrollo", expresó el jefe comunal platense.
Cabe destacar que las actividades de la Semana de la Música continuarán este martes desde las 18:00 en Meridiano V con una peña aniversario para celebrar a puro folclore.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí