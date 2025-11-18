El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
El aniversario de La Plata, con más música y streaming: la agenda completa y el line up
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece este martes 18 de noviembre de 2025 la posibilidad de ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Pagando con la app del BaPro, se obtiene un 20% de descuento en los comercios de la firma Vital.
La promoción tiene un tope de reintegro unificado: $20.000 por persona, por fecha. Se informó que el beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y que es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta.
Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Estos son los beneficios que Cuenta DNI brinda en noviembre 2025 todas las semanas en las cadenas de supermercados:
- DIA: Lunes, 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Tampoco aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
- Changomás: Jueves, viernes y sábados, 20% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
- Vital: Martes y domingos, 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $20.000 por persona, por fecha. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. No aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
- Carrefour: Miércoles, en todas las sucursales. 10% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. Acumulable con productos en oferta. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.
Noviembre trajo nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.
LE PUEDE INTERESAR
Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes
LE PUEDE INTERESAR
Críticas de ingenieros al freno en ciertas obras
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí