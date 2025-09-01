Actividades: concursos literarios, talleres creativos y plástica

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Nuevo mes con subas en colegios, prepagas, luz y combustibles
Micros, prepagas, colegios privados, luz y más: todos los aumentos que trae septiembre
Bingo recreativo en Tolosa: más de 600 vecinos disfrutaron de la jornada
La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También puede enviarse al correo aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar. Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle
La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento
de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528..
Taller de Plástica en la Biblioteca Joauín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16), para niños de 6 a 12 años, el Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita.
