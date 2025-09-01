Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: concursos literarios, talleres creativos y plástica

Actividades: concursos literarios, talleres creativos y plástica
1 de Septiembre de 2025 | 02:02
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

Micros, prepagas, colegios privados, luz y más: todos los aumentos que trae septiembre

LE PUEDE INTERESAR

Bingo recreativo en Tolosa: más de 600 vecinos disfrutaron de la jornada

CUENTO CORTO GAUCHESCO

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También puede enviarse al correo aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar. Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle

La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.

taller creativo para niños

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento

de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528..

Plástica

Taller de Plástica en la Biblioteca Joauín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16), para niños de 6 a 12 años, el Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Marchesín dejó la cancha y preocupa

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Últimas noticias de La Ciudad

El micro, 3,9% más caro: sube otra vez el precio del boleto

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44

Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias
Espectáculos
Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita
“Amores compartidos”: la comedia de los errores
Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”
Tinelli no se da por vencido Sigue buscando su lugar y se vuelca al streaming
Sorpresa Amy Adams, del cine de autor a “Star Wars”
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Información General
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla