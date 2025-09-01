Actividades: concursos literarios, talleres creativos y plástica

CONTACTOS

CUENTO CORTO GAUCHESCO

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También puede enviarse al correo aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar. Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle

La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.

taller creativo para niños

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento

de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528..

Plástica

Taller de Plástica en la Biblioteca Joauín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16), para niños de 6 a 12 años, el Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita.