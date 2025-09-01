Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El 3 y 4 de septiembre

Realizarán un congreso de “Historia de los pueblos”

Realizarán un congreso de “Historia de los pueblos”
1 de Septiembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Bajo el lema “100 años de historia, memoria e identidad” se realizará esta semana el XX Congreso de Historia, organizado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. El mismo se llevará a cabo en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre desde las 9 hasta las 19.

Según se informó, el Congreso reunirá investigadores y docentes que abordarán temas como patrimonio, pueblos originarios y poblamiento, historia oral, memoria e historia reciente, comunicación y género.

“Son más de 500 ponencias, hay profesores con alumnos indagando sobre sus comunidades, clubes indagando sobre sus simpatizantes, biólogos sobre árboles notables, narradores sobre comunicar”, informaron los organizadores del encuentro.

Agregaron desde la organización: “Cumple 100 años el Archivo y es el XX Congreso”.

 

